«Uma partilha difícil. Muito difícil»: Conhecido ator mostra a dura realidade, após meses de sofrimento

O ator Francisco Macau, conhecido por ter dado vida a Hélder Gonçalves na temporada de verão de “Morangos com Açúcar 6”, e por integrar outros projetos de ficção da TVI, como “Cacau”, foi recentemente submetido a uma cirurgia para resolver um problema de saúde que o afastou temporariamente da sua rotina habitual.

Atualmente personal trainer e antigo concorrente do “Big Brother Famosos”, Francisco decidiu abrir o coração nas redes sociais, partilhando com os seguidores um dos períodos mais delicados da sua vida, vivido durante o pós-operatório.

Na publicação, o ator revelou que enfrentou dois meses extremamente difíceis, marcados por uma cirurgia a três hérnias, complicações respiratórias no pós-operatório e um tratamento prolongado. Um processo que, segundo confessou, teve um impacto profundo não só no seu corpo, mas também na sua autoestima e equilíbrio emocional.

Francisco escreveu: «Será que vou conseguir? 😒 O meu depois, e o meu antes. Esta é para mim uma partilha difícil. Muito difícil. Mexe comigo, com a minha auto-estima, com tudo aquilo que sou. Foram 2 meses terríveis, com uma cirurgia a 3 hérnias, com uma bronquiolite no pós-operatório, 3 semanas a antibióticos, cortisona e afins. Como não sou pessoa de desistir, e porque já me sinto mais apto nesta altura, decidi começar amanhã a minha transformação e consequente preparação para o VERÃO! ☀️

Tenho um longo caminho pela frente e não vou impor datas porque quero respeitar o meu corpo e a minha mente. Mas uma coisa é certa: eu vou MUDAR!Acompanhem desse lado todo este processo e espero que vos consiga inspirar a vocês também! 🤞🏻»

A mensagem, marcada por honestidade, vulnerabilidade e determinação, rapidamente gerou uma onda de apoio e incentivo por parte dos seguidores, muitos deles alunos, colegas e pessoas que se identificaram com o seu percurso.

Entre os comentários, destacam-se frases como: «Admite… só emagreceste para mostrares a eles como é que se faz»; «Claro que sim! 🔥💪 Nós conseguimos tudo desde que queiramos. És a inspiração para muitas pessoas, eu inclusive. Essa inspiração que sempre nos deste agora recebe de nós. Juntos somos mais fortes! O caminho é em frente campeão»; «Vai com força. Os teus alunos estão aqui para te apoiar»;

«Estamos juntos, também tive umas cirurgias que me fizeram parar umas semanas mas estamos de volta. Bora lá»; «Vai ficar tudo bem».

Com esta partilha, Francisco Macau assume-se como um exemplo de resiliência e força mental, mostrando que os recomeços fazem parte do caminho e que respeitar o corpo e a mente é essencial em qualquer processo de transformação.

Agora, com os olhos postos no futuro e sem impor prazos, o ator inicia uma nova fase, determinado a recuperar, evoluir e inspirar, passo a passo