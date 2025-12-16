«Cheio de dores»: Aos 36 anos, ator famoso vai parar a uma cama de hospital

Francisco Macau ator que deu vida a Hélder Gonçalves na temporada de verão de 'Morangos com Açúcar 6' e em outro projetos de ficção da TVI como Cacau, personal trainer e antigo concorrente do “Big Brother Famosos”, foi recentemente submetido a uma cirurgia para resolver um problema de saúde. O treinador utilizou o Instagram para mostrar-se na cama do hospital e partilhar a sua experiência, confessando: "Nunca fui pessoa de deixar para amanhã. Nunca. Quando tenho de fazer algo, faço tudo para que aconteça o quanto antes. Na vida o 'empurrar com a barriga' só nos atrasa e hoje não foi exceção."

O personal trainer, de 36 anos, admitiu que está a lidar com desconforto pós-operatório, mas mantém a confiança na recuperação: "Estou cheio de dores, mas sei que tudo passa!".

Francisco Macau revelou ainda que terá de enfrentar algumas limitações temporárias: "Agora um mês sem treinar, que, para mim, vai ser um enorme desafio." O treinador aproveitou para enaltecer o trabalho da equipa médica: "Enaltecer também todo o cuidado e dedicação de todos os profissionais envolvidos do Hospital da Luz Oeiras, que tornou um dia difícil, num dia muito mais leve. Obrigado, por tudo."

A publicação de Francisco evidencia a sua atitude positiva e determinação, mesmo perante um momento delicado, e reforça o reconhecimento pelo cuidado recebido no hospital.

