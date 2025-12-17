«Estas cicatrizes vão contar a história de um filho que cuidou do pai»: A história comovente de ator famoso

Francisco Macau, ator que deu vida a Hélder Gonçalves na temporada de verão de “Morangos com Açúcar 6” e que integrou outros projetos de ficção da TVI, como “Cacau”, foi recentemente submetido a uma cirurgia para resolver um problema de saúde. Atualmente personal trainer e antigo concorrente do “Big Brother Famosos”, Francisco partilhou com os seguidores momentos delicados vividos no hospital, sete meses após a morte do pai.

O ator mostrou-se numa cama de hospital, já depois da intervenção cirúrgica, confessando estar a atravessar um período fisicamente exigente. Apesar de, numa fase inicial, não ter revelado a origem do problema, não escondeu o desconforto: “Tive muitas dores hoje e a tosse não ajuda em nada, mas eu aguento-me. Tive um bom professor.» Foi na noite de segunda-feira, 16 de dezembro, que Francisco Macau decidiu esclarecer a situação, explicando em detalhe a cirurgia a que foi submetido: “Ontem fui operado a três hérnias: duas inguinais e uma abdominal.”

O personal trainer revelou ainda que o problema de saúde surgiu durante o período em que cuidou intensamente do pai, que enfrentava uma doença grave. “Fruto do esforço que fiz, durante vários meses, a deitar o meu pai, colocá-lo na cadeira, posicioná-lo… e eu esperei que ele partisse para poder agendar a minha cirurgia”, escreveu. Com emoção, acrescentou: “Estas cicatrizes na minha barriga vão contar a história de um filho que cuidou do pai e isso enche-me de orgulho.”

O pai de Francisco Macau faleceu a 21 de maio, há quase sete meses, após uma longa batalha de seis anos contra a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). O ex-concorrente do Big Brother Famosos já tinha tornado pública a situação delicada que a família viveu, num testemunho comovente partilhado no programa “Dois às 10”, da TVI, no dia 27 de maio, pouco depois da morte do pai.

“Há quase dois anos que não falava. Comunicávamos com piscar de olhos”, revelou na altura. Francisco explicou ainda que tudo foi feito para manter o pai em casa: “Tinha uma câmara no quarto do meu pai. O meu pai estava em casa. Nós, literalmente, montámos um hospital em casa para o meu pai estar connosco. Nunca me perdoaria se o meu pai ficasse num hospital.”

Agora em fase de recuperação, Francisco Macau enfrenta um período de dor física, mas também de orgulho, gratidão e memória, transformando as marcas no corpo num símbolo de amor, entrega e dedicação filial.

Relembre-se aqui de uma das últimas grandes entrevistas ao ator: