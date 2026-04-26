“Os sintomas não são fáceis”: Apresentadora famosa faz revelação inesperada sobre a saúde

Liliana Aguiar, empresária e mulher de Francisco Nunes, atualmente a viver no Dubai, recorreu às redes sociais para partilhar uma reflexão profunda sobre uma nova fase da sua vida, marcada por mudanças no corpo e na mente. Num testemunho sentido, a empresária falou sem filtros sobre o impacto da chegada da menopausa e admitiu que não estava preparada para os sintomas que começou a sentir.

“Hoje vivi um daqueles momentos que não se explicam… sentem-se”, começou por escrever. Liliana contou que se encontrava deitada no sofá, sentindo o corpo diferente e a mente inquieta, quando percebeu que poderia estar a entrar numa nova etapa da vida. “Deitada no sofá, com o corpo estranho, a mente inquieta… a perceber que talvez esteja a entrar numa nova fase da vida. A menstruação não veio, os sintomas não são fáceis, e confesso que não estava preparada”, revelou.

No entanto, foi no meio desse momento delicado que aconteceu algo que a marcou profundamente. Segundo contou, os filhos aproximaram-se dela e começaram espontaneamente a rezar. “Mas no meio disso tudo, aconteceu algo que me tocou profundamente: os meus filhos vieram até mim… e começaram a orar. Sem eu pedir. Sem eu esperar”, escreveu.

Liliana Aguiar explicou que, nas palavras simples dos filhos, encontrou uma força inesperada e uma paz difícil de explicar. “E nas palavras simples deles, senti uma força tão grande, uma paz tão inexplicável… que só pode vir de Deus”, confessou.

A empresária aproveitou ainda para refletir sobre a importância da fé dentro da família e da educação das crianças. “É nesses momentos que percebemos o verdadeiro poder da oração. O poder de Deus na nossa vida, na nossa casa, nos nossos filhos”, sublinhou. Deixou também uma mensagem direta aos seguidores: “Se há algo que eu posso partilhar hoje é isto: coloquem Deus na vida dos vossos filhos. Ensinem, mostrem, vivam. Porque a transformação é real. E quando menos esperamos… são eles que nos sustentam.”

A publicação gerou inúmeras reações e mensagens de carinho. Entre elas destacou-se a do marido, Francisco Nunes, que comentou com humor e apoio: “Amo-te mulher!! Juntos nesta fase! Eu também vou estar na menopausa!! Sigaaaaa”. Outros seguidores elogiaram a atitude dos filhos e identificaram-se com o testemunho da empresária.

Com esta partilha sincera, Liliana Aguiar mostrou o lado mais humano e vulnerável de uma fase natural da vida de muitas mulheres, deixando uma mensagem de fé, união familiar e força nos momentos mais desafiantes.