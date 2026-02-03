Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha é cruel com António e Flor, deixando-os desfeitos

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) diz a Rosinha (Francisca Salgado) terem de falar, com Rosinha a insurgir-se de imediato contra a mãe. Flor olha-a tensa.
Flor argumenta a Rosinha que somente a escondeu por que não queria que ela fosse arma numa guerra de famílias. Rosinha diz a Flor que ela não tinha o direito de lhe esconder quem era o seu verdadeiro pai, salientando que podia ter levado uma vida muito mais desafogada. António (Joao Catarré) questiona Rosinha se acha que foi assim tão infeliz por o ter como pai.
António insiste com Rosinha para lhe dizer se acha que foi assim tão mau pai para ela. Rosinha diz que quem errou ali foram ele e Flor, dizendo que eles escolheram mantê-la escondida numa ilha quando podia ter feito muito mais com a sua vida se soubesse a verdade, admitindo nunca ter gostado da vida que levavam. Ambos a olham chocados.
Recorde-se que Rosinha sempre se mostrou contra a vida nos Açores: