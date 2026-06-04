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Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Samuel trai Fred e revela toda a verdade à polícia

  • TVI Novelas
  • Há 45 min
Vem aí em «Amor à Prova»: Samuel trai Fred e revela toda a verdade à polícia - TVI

A justiça pode ser feita.

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Em «Amor à Prova», António mostra a droga a Samuel e ele confirma que é a droga que recuperaram de Melanie (Beatriz Costa). António pede para trazerem Fred, para que Samuel o convença a confessar tudo o que fez. Samuel não esperava isto e fica em pânico.

Samuel está muito tenso por estar frente a frente com Fred e por ter de denunciá-lo, mas não tem alternativa. Fred tenta negar tudo, mas Samuel conta tudo o que sabe, para salvar a sua pele. Fred fica furioso e atira-se a ele. António e o PJ separam-nos e dizem que já têm o que precisam.

Recorde como eles eram cúmplices:

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