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Carla Andrino entusiasma-se ao apoiar Portugal e Frederico Amaral 'não perdoa': «Alguém diz à minha sogra que...»

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 5min
Carla Andrino entusiasma-se ao apoiar Portugal e Frederico Amaral 'não perdoa': «Alguém diz à minha sogra que...» - TVI

Frederico Amaral voltou a arrancar gargalhadas nas redes sociais ao reagir, com muito humor, a um vídeo da sogra, a atriz Carla Andrino, que surgiu a apoiar a Seleção Nacional com duas bandeiras de Portugal.

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Frederico Amaral está a dar que falar nas redes sociais depois de ter partilhado um reels cheio de humor, onde reage a um momento protagonizado pela sogra, a atriz Carla Andrino.

Tudo começou com um vídeo da atriz, que surgiu a apoiar a Seleção Nacional no Mundial de Futebol de 2026, exibindo duas bandeiras de Portugal nas costas. A publicação rapidamente chamou a atenção dos fãs, mas acabou por ganhar ainda mais destaque graças à reação divertida do ator.

Na publicação do Instagram, Frederico Amaral, que integrou o elenco da novela da TVI Festa é Festa, não perdeu a oportunidade de brincar com a situação.

Entre risos e num tom claramente irónico, o ator atirou: «Nós ainda estamos na Jamaica… Alguém diz à minha sogra que ela tem duas bandeiras espetadas nas costas!?»

O momento rapidamente se tornou viral entre os seguidores, que elogiaram o sentido de humor do ator e a boa disposição em família, destacando a relação próxima entre Frederico Amaral e Carla Andrino.

Veja o vídeo:

Marta Andrino e Frederico Amaral formam um dos casais mais queridos do meio artístico nacional. Além dos percursos de sucesso na televisão e no teatro, os dois têm conquistado o público pela relação sólida, cúmplice e duradoura que construíram ao longo dos últimos anos.

A história de amor começou em 2013, durante as gravações da série da TVI I Love It. O encontro nos bastidores acabou por dar início a um romance que, com o passar do tempo, se transformou numa vida em comum e na construção de uma família, tornando-os numa das duplas mais acarinhadas pelos portugueses.

Fruto da relação nasceram dois filhos, Manuel, de 11 anos, e António, de 8. Nas redes sociais, o casal vai partilhando, ocasionalmente, alguns momentos do quotidiano familiar, mostrando a forte ligação que os une dentro e fora dos holofotes.
 

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