“Finalmente tomei uma decisão”: Frederico Amaral, marido de Marta Andrino, reage a críticas sobre a sua aparência

Frederico Amaral, companheiro da atriz Marta Andrino, recorreu às redes sociais para partilhar um momento divertido que rapidamente gerou reações entre os seguidores. O vídeo, onde brinca com a possibilidade de realizar uma rinomodelação ou rinoplastia, surge também como uma resposta descontraída às críticas, mostrando que o ator prefere lidar com esse tipo de comentários com humor.

Em abril de 2026, o ator publicou um vídeo em tom de humor onde surge a insinuar uma “grande decisão” relacionada com o seu nariz, mas sem revelar totalmente o rosto. O suspense criado acabou por divertir os fãs e gerar uma onda de comentários bem-dispostos, que rapidamente se multiplicaram na publicação.

Na legenda, Frederico Amaral escreveu de forma provocadora: “Finalmente tomei uma decisão… 👃🏻💪🏻”, sem confirmar se se tratava efetivamente de uma intervenção estética ou apenas de uma brincadeira.

A reação dos seguidores não se fez esperar, com mensagens carregadas de humor como “Ahahahahah”, “Não mude nada” e “Bravo!!!”, refletindo o tom leve da publicação e a ligação próxima do ator com o seu público. Também Marta Andrino não ficou indiferente ao momento e reagiu com um emoji a “chorar a rir”, demonstrando o espírito divertido que partilha com o marido.

Frederico Amaral e Marta Andrino formam um dos casais mais acarinhados pelo público português, sendo frequentemente elogiados pela autenticidade e cumplicidade que demonstram tanto em público como nas redes sociais.

Mais uma vez, o ator conseguiu captar a atenção dos seguidores com uma simples brincadeira, mostrando que, entre projetos profissionais e vida pessoal, há sempre espaço para o humor e para momentos de descontração que aproximam ainda mais os fãs.