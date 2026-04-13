Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

“Finalmente tomei uma decisão”: Frederico Amaral, marido de Marta Andrino, reage a críticas sobre a sua aparência

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 37min
“Finalmente tomei uma decisão”: Frederico Amaral, marido de Marta Andrino, reage a críticas sobre a sua aparência - TVI

O ator levanta dúvidas com “decisão” polémica.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Frederico Amaral, companheiro da atriz Marta Andrino, recorreu às redes sociais para partilhar um momento divertido que rapidamente gerou reações entre os seguidores. O vídeo, onde brinca com a possibilidade de realizar uma rinomodelação ou rinoplastia, surge também como uma resposta descontraída às críticas, mostrando que o ator prefere lidar com esse tipo de comentários com humor.

Em abril de 2026, o ator publicou um vídeo em tom de humor onde surge a insinuar uma “grande decisão” relacionada com o seu nariz, mas sem revelar totalmente o rosto. O suspense criado acabou por divertir os fãs e gerar uma onda de comentários bem-dispostos, que rapidamente se multiplicaram na publicação.

Na legenda, Frederico Amaral escreveu de forma provocadora: “Finalmente tomei uma decisão… 👃🏻💪🏻”, sem confirmar se se tratava efetivamente de uma intervenção estética ou apenas de uma brincadeira.

 

A reação dos seguidores não se fez esperar, com mensagens carregadas de humor como “Ahahahahah”, “Não mude nada” e “Bravo!!!”, refletindo o tom leve da publicação e a ligação próxima do ator com o seu público. Também Marta Andrino não ficou indiferente ao momento e reagiu com um emoji a “chorar a rir”, demonstrando o espírito divertido que partilha com o marido.

Frederico Amaral e Marta Andrino formam um dos casais mais acarinhados pelo público português, sendo frequentemente elogiados pela autenticidade e cumplicidade que demonstram tanto em público como nas redes sociais.

Mais uma vez, o ator conseguiu captar a atenção dos seguidores com uma simples brincadeira, mostrando que, entre projetos profissionais e vida pessoal, há sempre espaço para o humor e para momentos de descontração que aproximam ainda mais os fãs.

Relacionados

Soraia Sousa, da «1.ª Companhia», toma decisão radical para a vida

«A mulher mais linda de Portugal»: esta é a atriz que está a dar que falar

«Tenho muita dificuldade em perdoar»: Maria Botelho Moniz surpreende com revelação inesperada

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Por Cobra, Maria de Fátima tem um ataque de ciúmes à frente do marido e dos filhos

Terra Forte
seg, 6 abr
1

Vem aí em «Terra Forte»: A sentir-se traída, Susette vai desmascarar Leumi

Terra Forte
Hoje
2

Vem aí em «Terra Forte»: Carla assume vingança e provoca tensão máxima entre Sammy, Flor e António

Terra Forte
seg, 2 fev
3

Vem aí em «Terra Forte»: Experiência de Dani acaba em acidente grave com Carla

Terra Forte
Hoje
4

Vem aí em «Amor à Prova»: Bruno morre de medo de Estela

Amor à Prova
Hoje
5

Exclusivo «Amor à Prova»: Bruno conta a Cris que ama Sara

Amor à Prova
dom, 22 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: David procura Verónica, a mulher que pode contar o que Afonso esconde

Amor à Prova
Ontem

Exclusivo «Terra Forte»: Manuel é assassinado?

Terra Forte
Ontem

«Já estamos separados»: Atriz acarinhada separa-se após anos de relação e uma filha em comum

Hoje

«A mulher mais linda de Portugal»: esta é a atriz que está a dar que falar

Queridos Papás
Hoje

“Finalmente tomei uma decisão”: Frederico Amaral, marido de Marta Andrino, reage a críticas sobre a sua aparência

Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Quem é o homem que deixa Mónica completamente petrificada?

A Protegida
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Quando também era feliz»: Famosa atriz volta atrás no tempo com memória emocionante

Hoje

«Já estamos separados»: Atriz acarinhada separa-se após anos de relação e uma filha em comum

Hoje

“Finalmente tomei uma decisão”: Frederico Amaral, marido de Marta Andrino, reage a críticas sobre a sua aparência

Hoje

Soraia Sousa, da «1.ª Companhia», toma decisão radical para a vida

A Fazenda
Hoje

«A mulher mais linda de Portugal»: esta é a atriz que está a dar que falar

Queridos Papás
Hoje

«Tenho muita dificuldade em perdoar»: Maria Botelho Moniz surpreende com revelação inesperada

Hoje
Mais Fora do Ecrã