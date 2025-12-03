Frio e humidade: turcos ensinam-nos o truque da película aderente nas calhas das janelas

  • TVI Novelas
  • Hoje às 12:00
Frio e humidade: turcos ensinam-nos o truque da película aderente nas calhas das janelas - TVI

Este truque, além de ser económico e rápido, pode fazer toda a diferença nos dias de inverno.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Com a chegada dos dias mais frios, tudo o que queremos é uma casa quente e acolhedora. Felizmente, com pequenas mudanças simples e eficazes, é possível aumentar a temperatura interior e reduzir os custos de aquecimento.

Uma dica prática e surpreendentemente eficiente foi partilhada pela criadora de conteúdos turca responsável pela página de Instagram  minha_casa_042: bloquear o ar frio que entra pelas janelas de PVC utilizando película aderente.

Este truque, além de ser económico e rápido, pode fazer toda a diferença nos dias de inverno.

Como fazer:

  1. Corte um pedaço de película aderente do tamanho da parte inferior da janela;
  2. Coloque a película na zona onde sente maior corrente de ar;
  3. Pressione bem e feche a janela para selar o espaço.

Com este método simples, consegue reduzir significativamente a entrada de ar frio, criando uma barreira protetora que ajuda a manter o calor dentro de casa e, assim, torna o ambiente muito mais confortável e agradável.

Relacionados

O truque que todos precisamos! É assim que se frita sem salpicos nem queimaduras

Mau cheiro na casa de banho? Estas 5 dicas resolvem já

Mais Vistos

José Raposo faz revelação emocionante sobre o passado: «Quando eu e a João nos separámos fiquei 8 meses...»

Ontem
1

«Até sempre»: De luto, José Raposo faz uma última homenagem à cantora que conquistou gerações

seg, 21 jul
2

De luto, atriz faz declaração de amor eterno: «Obrigada por tanto amor»

Hoje
3

Joana Brandão

Hoje
4

Ruy de Carvalho comove o país com mensagem especial: «Esta grandiosa alegria quase a chegar aos 99 anos»

Ontem
5

Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho mostram o filho recém-nascido e revelam o nome

Queridos Papás
sex, 21 nov
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor e Maria de Fátima têm uma grave discussão e o passado fica exposto

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Grupo de mães desesperadas pede grande favor a Óscar

A Protegida
Hoje

De luto, atriz faz declaração de amor eterno: «Obrigada por tanto amor»

Hoje

Cristina Ferreira deixa desabafo poderoso nas redes sociais e Rita Pereira reage: «Quando dizes a verdade...»

Terra Forte
Hoje

Após um ano, atriz famosa revela nova batalha contra o cancro: «Esperança sobra do meu peito»

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Armando tem interesse em Vivi?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Atriz famosa faz desabafo emocionante sobre os filhos: «De lágrimas nos olhos e coração apertado»

Hoje

Após um ano, atriz famosa revela nova batalha contra o cancro: «Esperança sobra do meu peito»

Hoje

«Por dentro estou assim»: Ana Guiomar diverte fãs com visual inesperado e recado para cantora famosa

Hoje

Fernanda Serrano partilha tradição emocionante: «Choro sempre»

Hoje

De luto, atriz faz declaração de amor eterno: «Obrigada por tanto amor»

Hoje

Ator da TVI recebe distinção rara: o reconhecimento que marca a carreira

Ontem
Mais Fora do Ecrã