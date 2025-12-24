Espanhóis usam saquinhos de chá nas janelas para afastar o frio e a humidade

Espanhóis usam saquinhos de chá nas janelas para afastar o frio e a humidade

Um truque barato e ecológico para manter o conforto da sua casa.

Com a chegada do inverno, a condensação nas janelas passa a ser um problema recorrente em muitas casas da Península Ibérica. A partir da imprensa espanhola que surge uma sugestão que tem ganho destaque nas redes sociais: colocar saquinhos de chá nas janelas.

Os saquinhos de chá secos têm a capacidade de absorver alguma humidade do ar, embora de forma limitada. Colocar algumas saquetas junto às janelas pode ajudar pontualmente, sobretudo a neutralizar odores, mas não resolve, por si só, o problema da condensação.

Para minimizar a humidade em casa, é importante complementar este truque com outras medidas essenciais:

Ventilação adequada: abrir as janelas todos os dias, mesmo durante o inverno, para renovar o ar e reduzir a humidade interior.
Controlo da humidade: recorrer a desumidificadores, especialmente nas divisões mais afetadas.
Isolamento térmico: janelas com vidro duplo ou triplo diminuem significativamente a diferença de temperatura que provoca a condensação.
Aquecimento: manter uma temperatura interior estável e moderada ajuda a evitar variações térmicas bruscas.

E no carro?

No automóvel, os saquinhos de chá podem ser ainda mais úteis. Colocados no interior do carro, ajudam a absorver odores desagradáveis e a reduzir ligeiramente a humidade do ar, contribuindo para diminuir o embaciamento dos vidros. Embora não sejam uma solução milagrosa, podem funcionar como complemento a outras práticas, como deixar uma pequena abertura na janela quando o carro está estacionado num local seguro

