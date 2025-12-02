O truque que todos precisamos! É assim que se frita sem salpicos nem queimaduras

Quem nunca levou com um salpico de óleo enquanto frita batatas ou croquetes que atire a primeira pedra. Para além das pequenas queimaduras, esses salpicos deixam a cozinha num verdadeiro caos, com gordura espalhada e bancadas sujas. No entanto, existe um truque antigo, usado pelos nossos avós, que evita tudo isso.

Segundo o site Petit Chef, especialistas em culinária explicam que o principal responsável pelos salpicos é a água. Sempre que um alimento húmido entra em contacto com óleo quente, a água transforma-se em vapor e projeta o óleo para fora da frigideira. O resultado é uma bancada suja, riscos de queimaduras e muita frustração.

Felizmente, há formas simples de evitar o problema. O primeiro passo é secar bem os alimentos antes de os colocar no óleo: a carne deve ser enxugada com papel de cozinha, os legumes não devem ir diretamente da torneira para a frigideira e até as batatas devem estar bem secas.

Outro truque é usar os utensílios certos. Frigideiras fundas ou tachos são mais seguros do que utensílios muito rasos, e uma rede anti-salpicos pode ser uma grande ajuda.

A temperatura do óleo também é importante. Se começar a deitar fumo, significa que está demasiado quente e qualquer gota de água provocará um estalido perigoso. O ideal é manter o lume médio-alto e testar com um pequeno pedaço de alimento: se borbulhar de forma suave e constante, está pronto a usar.

Por fim, há o segredo passado de geração em geração: polvilhar uma pequena pitada de farinha ou amido de milho sobre a carne ajuda a absorver a humidade e, além disso, garante uma fritura mais dourada e crocante.