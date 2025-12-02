O truque que todos precisamos! É assim que se frita sem salpicos nem queimaduras

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:00
O truque que todos precisamos! É assim que se frita sem salpicos nem queimaduras - TVI

Este truque já tem da geração dos nossos avós e deixa a cozinha impecável.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Quem nunca levou com um salpico de óleo enquanto frita batatas ou croquetes que atire a primeira pedra. Para além das pequenas queimaduras, esses salpicos deixam a cozinha num verdadeiro caos, com gordura espalhada e bancadas sujas. No entanto, existe um truque antigo, usado pelos nossos avós, que evita tudo isso.

Segundo o site Petit Chef, especialistas em culinária explicam que o principal responsável pelos salpicos é a água. Sempre que um alimento húmido entra em contacto com óleo quente, a água transforma-se em vapor e projeta o óleo para fora da frigideira. O resultado é uma bancada suja, riscos de queimaduras e muita frustração.

Felizmente, há formas simples de evitar o problema. O primeiro passo é secar bem os alimentos antes de os colocar no óleo: a carne deve ser enxugada com papel de cozinha, os legumes não devem ir diretamente da torneira para a frigideira e até as batatas devem estar bem secas.

Outro truque é usar os utensílios certos. Frigideiras fundas ou tachos são mais seguros do que utensílios muito rasos, e uma rede anti-salpicos pode ser uma grande ajuda.

A temperatura do óleo também é importante. Se começar a deitar fumo, significa que está demasiado quente e qualquer gota de água provocará um estalido perigoso. O ideal é manter o lume médio-alto e testar com um pequeno pedaço de alimento: se borbulhar de forma suave e constante, está pronto a usar.

Por fim, há o segredo passado de geração em geração: polvilhar uma pequena pitada de farinha ou amido de milho sobre a carne ajuda a absorver a humidade e, além disso, garante uma fritura mais dourada e crocante.

Relacionados

Ninguém resiste! As rabanadas da avó que passaram de tradição a fenómeno nacional

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi vai morar para casa de um homem desconhecido

Terra Forte
Hoje
1

Exclusivo «Terra Forte»: Vivi pensa em matar-se para salvar a família

Terra Forte
sáb, 25 out
2

Exclusivo «A Protegida»: JD vai ao restaurante de Mariana e o inesperado acontece

A Protegida
dom, 23 nov
3

Vem aí em «A Protegida»: Mariana tem um novo pretendente amoroso

A Protegida
Ontem
4

Vem aí em «A Protegida»: Margarida despede-se do ginásio e há uma razão forte

A Protegida
Hoje
5

Exclusivo «A Protegida»: Margarida declara-se a Sanjay

A Protegida
seg, 11 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha, Dudu e Dani montam um esquema para desmascarar Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Mariana tem um novo pretendente amoroso

A Protegida
Ontem

Já conhece a mulher de AGIR? Surpreenda-se com a sua profissão

Ontem

«Estou a viver um sonho»: Liliana Santos vive fase feliz

Ontem

Quase com 50 anos, um dos homens mais cobiçados dos anos 2000 deslumbra fãs com corpo escultural

dom, 30 nov

Vem aí em «Terra Forte»: Eis o motivo pela qual Rosa Maria continua a ter uma boa relação com Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Ninguém resiste! As rabanadas da avó que passaram de tradição a fenómeno nacional

Terra Forte
Ontem

Já conhece a mulher de AGIR? Surpreenda-se com a sua profissão

Ontem

Quase com 50 anos, um dos homens mais cobiçados dos anos 2000 deslumbra fãs com corpo escultural

dom, 30 nov

Nic Von Rupp, noivo de Matilde Reymão, vive aventura radical e deixa fãs em choque

sáb, 29 nov

«Pela primeira vez!»: Marta Melro mostra transformação inesperada da filha

sáb, 29 nov

“Ficou um obrigada por dizer”: Marta Melro está despedaçada com morte e revela o que nunca chegou a dizer

sex, 28 nov
Mais Fora do Ecrã