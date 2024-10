Fora do ecrã, José Condessa renova contrato especial

Esta quarta-feira, 9 de outubro de 2024, o Nisa Futsal Clube anunciou a renovação de contrato com José Condessa para 2024/2025.

Foi na página de Instagram da equipa que foi feita esta revelação:

«3, 2, 1... RENOVAÇÃO! É com enorme satisfação que anunciamos a renovação de contrato de José Condessa, o nosso talentoso jogador e também aclamado ator! Com a camisola 13, ele brilha não só nos palcos e ecrãs, mas também dentro de campo, sempre com raça e dedicação! José Condessa continua a ser parte desta equipa, trazendo consigo a paixão e o compromisso que tanto cativa dentro e fora das quadras! Vamos juntos rumo a novas conquistas, com talento de sobra!».

Recorde quando o artista esteve no programa «Goucha» e foi surpreendido pelos colegas do clube: