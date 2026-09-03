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Gabriela Barros celebra momento especial em família e não esconde a emoção: «Parabéns»

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  • Hoje às 15:32
Gabriela Barros celebra momento especial em família e não esconde a emoção: «Parabéns» - TVI

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Gabriela Barros aproveitou as redes sociais para partilhar vários momentos especiais dos últimos dias, incluindo registos das suas férias e a celebração do 3.º aniversário da filha, Laura. Entre fotografias de dias de descanso e momentos em família, a atriz mostrou também um pouco da festa preparada para assinalar a data especial.

Laura nasceu a 26 de agosto de 2023 e é a primeira filha de Gabriela Barros e do ator e encenador brasileiro Miguel Thiré. O casal tem ainda um segundo filho, Tomás, nascido a 31 de agosto de 2025.

A atriz, que nasceu em Bruxelas, na Bélgica, a 9 de agosto de 1988, vive em Lisboa desde 2007 e tornou-se conhecida do grande público português depois de protagonizar a 8.ª temporada de Morangos com Açúcar.

As férias e um dia muito especial em família

Nas redes sociais, Gabriela Barros reuniu vários registos das férias, mostrando diferentes momentos vividos durante este período. No meio das fotografias, a atriz fez questão de assinalar também o aniversário da pequena Laura, que completou três anos.

Para celebrar a data, foram partilhadas várias fotografias da festa num jardim, onde a menina surge rodeada de amigos e familiares, num ambiente de alegria e convívio.

Orgulhosa, Gabriela Barros não escondeu a surpresa por ver a filha já com três anos e brincou com a rapidez com que o tempo passou:

«A Laura fez 3! Alô? Quem fala?!! 3????!!!!!?????», escreveu a atriz.

A publicação acabou por reunir, assim, memórias das férias e um dos momentos mais especiais vividos em família: o aniversário de Laura.

Mensagens de carinho para a aniversariante

A partilha não passou despercebida e foram vários os seguidores e amigos que fizeram questão de deixar mensagens de parabéns à pequena Laura e à família.

«Parabéns», escreveu Kelly Bailey, enquanto Noua Wong deixou uma mensagem dirigida a toda a família: «PARABÉNS FAMÍLIA».

Também houve quem destacasse a simplicidade da celebração e a personalidade da atriz, deixando uma mensagem particularmente carinhosa: «Gabriela parabéns, a simplicidade dessa mesa diz tanto mas tanto de ti! ❤️ adoro o teu trabalho e sem dúvida a essência».

Entre os restantes comentários, pode ainda ler-se: «Parabéns à Princesa e papis».

Através destes registos, Gabriela Barros partilhou um pouco dos seus dias de férias e, entre eles, um momento muito especial em família: a celebração dos três anos da filha Laura.

A celebração de Laura, que completou três anos, acabou assim por reunir família, amigos e várias mensagens de carinho, num momento especial partilhado por Gabriela Barros nas redes sociais.

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