Já nasceu o filho de Gabriela Barros e Miguel Thiré: descubra o significado surpreendente do nome

  TVI Novelas
  Hoje às 16:02
Gabriela Barros e Miguel Thiré com o filho, Tomás
Gabriela Barros e Miguel Thiré com o filho, Tomás
Foto: Instagram

Gabriela Barros e Miguel Thiré já foram pais pela segunda vez.

  • Foram pais: Gabriela Barros e Miguel Thiré celebram a chegada do segundo filho, Tomás, com uma mensagem emotiva nas redes sociais.

  • Momento de felicidade: Miguel Thiré e Gabriela vivem uma fase feliz, a aproveitar todos os momentos em família.

A atriz Gabriela Barros de 37 anos e o ator Miguel Thiré de 43 anos, já foram pais pela segunda vez. O nascimento aconteceu no último dia do mês passado, mas só agora foi tornado público.

A atriz partilhou uma publicação emocionante no Instagram esta terça-feira, dia 9 de setembro, para celebrar este momento especial: "Tempo, diz ao tempo para o tempo parar. Que o tempo passa o tempo a passar e, nisto, eu pergunto-me, 'quanto tempo o tempo tem?', porque eu só quero que o tempo estique e que fique bem quietinho. Para que eu possa ver os meus filhos serem crianças. Para eu poder ser mãe, mais uma vez, sem que a vida passe por mim a correr. Por eles". A mensagem foi acompanhada por uma fotografia em que Gabriela surge com o recém-nascido ao colo, sob o olhar atento de Miguel Thiré.

"E, dois anos depois da Laura, o tempo voltou a parar para nós. No dia 31 de agosto, às 23:24 horas, a seu tempo, veio o Tomás. Bem-vindo, filho", acrescentou a atriz, revelando o nome escolhido para o bebé. Quanto ao significado do nome Tomás, ele tem origem no aramaico "Ta'oma" e significa "gêmeo". É um nome tradicionalmente associado a pessoas com uma personalidade forte e carismática.

Encerrando a mensagem, Gabriela Barros citou Caetano Veloso, com um excerto de "Oração Ao Tempo": "És um senhor tão bonito / Quanto a cara do meu filho / Tempo, tempo, tempo, tempo / Vou te fazer um pedido / Tempo, tempo, tempo, tempo". O casal  está a viver uma fase feliz, tranquila, a desfrutar da chegada do novo bebé e dos momentos em família.

As primeiras imagens do pequeno Tomás partilhadas pela atriz: 

Relembre-se que a atriz tem também um percurso de relevo na ficção da TVI. A atriz ganhou notoriedade ao participar em Morangos com Açúcar (oitava temporada), onde fez par romântico com David Carreira e conquistou o público mais jovem. Mais tarde, integrou o elenco de Santa Bárbara, em 2016, dando vida a Patrícia Montemor, a filha mais nova de uma família outrora prestigiada mas já sem a riqueza de outros tempos.

Esta foi uma das cenas mais icónicas da atriz na série Morangos com Açúcar:

