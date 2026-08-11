Gabriela Barros já não está assim. Atriz faz procedimento estético e muda o rosto

Gabriela Barros, de 37 anos, submeteu-se a um procedimento estético para melhorar o rosto. A atriz fez um tratamento de 15 dias com toxina botulínica (Botox). No Instagram da clínica onde realizou o tratamento, é possível ver as imagens do antes e depois, revelando várias diferenças visíveis.

«O tratamento foi realizado no terço superior do rosto (testa, glabela e pés de galinha) para suavizar as rugas de expressão, conseguindo um resultado muito natural, uma pele mais lisa e luminosa e, acima de tudo, preservando a expressão facial, tal como a Gabriela pretendia», lê-se.

Gabriela Barros tem dois filhos: Laura, nascida em 2023, e Tomás, nascido em 2025. Ambos são fruto do amor com o ator Miguel Thiré.

Percorra a galeria e veja o antes e depois de Gabriela Barros.