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Gabriela Barros já não está assim. Atriz faz procedimento estético e muda o rosto

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  • Hoje às 13:00
Gabriela Barros já não está assim. Atriz faz procedimento estético e muda o rosto - TVI

Este é o antes e depois da atriz Gabriela Barros após se submeter a um procedimento estético

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Gabriela Barros, de 37 anos, submeteu-se a um procedimento estético para melhorar o rosto. A atriz fez um tratamento de 15 dias com toxina botulínica (Botox). No Instagram da clínica onde realizou o tratamento, é possível ver as imagens do antes e depois, revelando várias diferenças visíveis.

«O tratamento foi realizado no terço superior do rosto (testa, glabela e pés de galinha) para suavizar as rugas de expressão, conseguindo um resultado muito natural, uma pele mais lisa e luminosa e, acima de tudo, preservando a expressão facial, tal como a Gabriela pretendia», lê-se.

Gabriela Barros tem dois filhos: Laura, nascida em 2023, e Tomás, nascido em 2025. Ambos são fruto do amor com o ator Miguel Thiré.  

Percorra a galeria e veja o antes e depois de Gabriela Barros. 

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