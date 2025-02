Este foi o momento que levou todos às lágrimas na Gala da TVI

Ruy de Carvalho surpreende com resposta inesperada a homenagem: «Um ator agradece representando»



No passado sábado, 22 de fevereiro de 2025, a TVI celebrou mais um ano de existência com uma gala memorável no Casino Estoril. A noite foi marcada por emoções e surpresas, mas um dos momentos mais impactantes foi protagonizado por Marina Mota, a atriz que deu vida a diversas personagens na TVI, nomeadamente Antónia em «Para Sempre».

Na Gala do 32.º Aniversário da TVI, Marina Mota emocionou tudo e todos com um poderoso monólogo sobre o papel da mulher na representação.

A atriz iniciou o seu discurso afirmando:

«A representação vai muito mais além do que vemos no ecrã. Ela é o reflexo do que somos, de quem somos, das nossas lutas, dos nossos sonhos, das nossas histórias. Quando uma mulher se vê representada, ela entende que a sua voz importa. Que a sua vida merece ser contada e que não está sozinha.»

E continuou:

«Nós, as mulheres, durante anos fomos limitadas a papéis que não captavam a complexidade das nossas vidas. Fomos mães, esposas... mas sempre à sombra. A representação, no entanto, devolve-nos a humanidade. Dá-nos a possibilidade de sermos protagonistas, de contarmos histórias que inspiram, que desafiam, que questionam. Mas, quando chegamos aos 50 ou 60 anos, é comum dizerem-nos que o nosso tempo passou. Não! O nosso tempo é agora – aliás, sempre foi – porque a vida não começa nem termina com um número. Cada conquista, cada ruga, cada cicatriz conta uma história que merece ser vivida e celebrada no ecrã...»

