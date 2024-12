Rita Pereira comove o país ao contar a história do jovem Leonardo: «Tocaste mesmo no coração»

Rita Pereira esteve presente na «Gala dos Sonhos», que aconteceu esta sexta-feira (6 de dezembro de 2024), no Campo Pequeno.

A atriz subiu ao palco para partilhar o percurso de um jovem talentoso, Leonardo, que, graças à oportunidade que lhe foi dada, conseguiu alcançar um dos seus sonhos.

O discurso de Rita Pereira foi tão emocionante, que recebeu imensas mensagens.

«Recebi tantas mensagens por causa do momento em que fui com o Leonardo ao palco para contar a sua história que, faço questão de agradecer-vos. Fico mesmo feliz que tenham gostado. Também achei que foi especial. E aquele Campo Pequeno com centenas de pessoas a assistir?! Uauhhh. Obrigada Leonardo, @tvioficial e @associacaosaracarreira por este momento»

Os seguidores e fãs deixaram vários comentários na publicação da artista: «Que momento incrível, tocaste mesmo no coração com as tuas palavras!», «Gostei muito mesmo», «Que momento incrível. Que linda és por dentro e por fora», «Foi maravilhoso».

A Gala dos Sonhos da Associação Sara Carreira, realizada na sexta-feira, conseguiu angariar 112 mil euros. Um valor superior ao ano passado e que vai ajudar jovens carenciados a realizar sonhos em diferentes áreas de estudo.