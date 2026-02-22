Atores deslumbraram na passadeira vermelha da gala da TVI. E todos falam nestes dois vestidos

Gala da TVI para celebrar 33 anos: veja todos os looks

A Gala do 33.º aniversário da TVI foi um verdadeiro desfile de elegância e ousadia. Além dos rostos mais acarinhados do público, a noite reuniu as grandes estrelas das novelas do canal, que brilharam na passadeira vermelha e provaram que o talento também se veste de glamour.

Entre os visuais mais comentados estiveram os de Fernanda Serrano e Matilde Reymão, que apostaram no brilho e em vestidos super sexy, cheios de recortes e detalhes arrojados.

Dos brilhos metalizados às transparências subtis, a passadeira vermelha transformou-se numa montra de tendências

Na galeria que preparámos, mostramos-lhe os looks das estrelas das novelas da TVI que deram ainda mais luz a esta noite especial.