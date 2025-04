A curiosidade sobre Jéssica de «A Fazenda» que poucos conhecem

Vem aí em «A Fazenda»: Mafalda ajuda Jéssica a abortar

Camila Ribau, de 19 anos, nasceu em Aveiro e está a afirmar-se como uma promissora atriz. Além do talento na representação, destaca-se também no mundo da música. No passado dia 25 de fevereiro, a atriz partilhou um vídeo a cantar ao lado do músico Pedro Gonçalves. No vídeo, os jovens cantam vários temas, tais como: 'Amar pela metade', 'Casa', 'Deixa o clima rolar', 'Outro planeta', entre outros.

Veja o vídeo da atriz a cantar, aqui:

Desde muito jovem, a música e a dança fizeram parte da sua vida, com 5 anos de formação musical e 13 anos de dança – desde os 2 anos – em estilos como Contemporâneo, Ballet, Pontas e Contacto. Apaixonou-se pelo teatro aos 13 anos, tendo estudado numa Escola de Teatro Musical durante 3 anos, e mudou-se para Lisboa para estudar na Escola Profissional de Teatro de Cascais, onde se formou em 2024.

Já tem experiências como atriz na área publicitária e em dobragens, no filme “Mr. Inkblots” da Netflix. Em 2024, iniciou a sua carreira a solo na música com o single “Última Noite de Agosto”.

Em «A Fazenda», Camila Ribau dá vida a Jéssica, uma adolescente que não herdou a exuberância da mãe, Vânia. Tem uma aparência discreta e não gosta de sobressair, mas aceita o estilo que a mãe lhe impõe, mesmo que vá contra sua própria vontade.

Filha de Eduardo e Vânia, a sua infância foi marcada pelo impacto devastador da prisão do pai. Até aos 9 anos, era muito próxima de Eduardo, mas, após o divórcio e a batalha legal entre os pais, Vânia manipulou Jéssica para acreditar que o pai era um homem mau. Desde então, ela cortou relações com ele.

Jéssica cresceu num ambiente com falta de afeto e, apesar de não se identificar com a personalidade da mãe, permite ser moldada por ela por pura insegurança. Isso reflete-se na sua personalidade: é uma jovem insegura da própria imagem e das suas capacidades sociais. Vive com vergonha do passado do pai, o que a torna retraída. Passa muito tempo nas redes sociais, mas de forma passiva, sem se destacar.

Quando Eduardo sai da cadeia e tenta uma aproximação, Jéssica inicialmente recusa, mas a forte ligação que existia entre os dois começa a emergir, e ela passa a reconsiderar a reaproximação.

Veja o momento em que em «A Fazenda», o Inspetor Chaves diz a Jessica (Camy Ribau) que vai prosseguir com a investigação, e Mafalda (Inês Aguiar) sossega-a a dizer ser aquele o procedimento habitual.

