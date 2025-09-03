Sofia Arruda recusa-se a aceitar o seu nome de nascença: «Não gosto da conjugação. Não faz sentido»

O antes e depois de Sofia Arruda: Veja como a atriz mudou desde o "Super Pai"

Sofia Arruda, atriz de 36 anos, surpreendeu ao revelar que o nome pelo qual é conhecida do público não corresponde ao seu nome completo de registo. Na verdade, a atriz chama-se Soraia Sofia Arruda, algo que muitos desconheciam.

A revelação foi feita em 2024, durante uma entrevista na Rádio Renascença, na rubrica T3, conduzida por Filipa Galrão e Daniel Leitão. Entre risos, a atriz contou que nunca se apresentou pelo primeiro nome, justamente porque não se identifica com a junção dos dois: «Nada contra, só não gosto da conjugação porque acho que não faz sentido», confessou.

Sofia explicou ainda que a escolha do nome não partiu dos pais, mas sim de uma tia que decidiu intervir nesse momento especial. «A culpa é da minha tia. Ela chama-se Adriana, a filha chama-se Ingrid e, de repente, resolveu que queria escolher o meu nome», contou, divertida.

Durante a conversa, a atriz recordou também o início da sua carreira, marcada pelo enorme sucesso da série juvenil Super Pai, transmitida no início dos anos 2000. Na altura, o reconhecimento trouxe-lhe não só fama, mas também apelidos na escola, onde chegou a ser chamada de “Super Filha”. «Para ser pior do que isso, só se me chamassem pelo primeiro nome», brincou.

Atualmente, Sofia Arruda mantém-se como uma das atrizes mais acarinhadas da ficção nacional, mas continua firme na decisão: prefere ser apenas Sofia e deixar o “Soraia” de lado.

Sofia Arruda fez um desabafo nas redes sociais...

«Fui colo duplo quase sempre»

Sofia Arruda partilhou no Instagram um carrossel de fotografias que resume o mês de agosto e aproveitou para deixar um desabafo sincero sobre a intensidade das últimas semanas. Entre gravações, projetos novos, momentos de família e amizade, a atriz revelou ter vivido dias cheios de emoções.

«Agosto foi intenso. Em todos os sentidos. Fui colo duplo quase sempre. Dei colo e precisei de colo. Foi emocionante. Teve muita amizade, família, partilha e companheirismo. Teve caos e teve ordem e tranquilidade (pouca), escreveu.

«Teve muitas horas de gravações de uma série super fixe que espero que consigam ver ainda este ano! Teve horas intermináveis de conversa boa. Teve muito amor. Teve ideias criativas e teve projetos novos. Teve desafios profissionais e pessoas. Mas acho que se tivesse de escolher uma palavra para descrever o meu mês de agosto era: colo!», continuou.

A atriz terminou a publicação com uma pergunta aos seguidores: «E vocês, como é que descreviam o vosso mês só com uma palavra? Estou curiosa».