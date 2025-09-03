Sofia Arruda recusa-se a aceitar o seu nome de nascença: «Não gosto da conjugação. Não faz sentido»

  • Há 3h e 55min
Sofia Arruda recusa-se a aceitar o seu nome de nascença: «Não gosto da conjugação. Não faz sentido» - TVI

Sofia não é o seu primeiro nome. A atriz recusa-se a aceitar o nome de nascença. Descubra aqui qual é.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Sofia Arruda, atriz de 36 anos, surpreendeu ao revelar que o nome pelo qual é conhecida do público não corresponde ao seu nome completo de registo. Na verdade, a atriz chama-se Soraia Sofia Arruda, algo que muitos desconheciam.

A revelação foi feita em 2024, durante uma entrevista na Rádio Renascença, na rubrica T3, conduzida por Filipa Galrão e Daniel Leitão. Entre risos, a atriz contou que nunca se apresentou pelo primeiro nome, justamente porque não se identifica com a junção dos dois: «Nada contra, só não gosto da conjugação porque acho que não faz sentido», confessou.

Sofia explicou ainda que a escolha do nome não partiu dos pais, mas sim de uma tia que decidiu intervir nesse momento especial. «A culpa é da minha tia. Ela chama-se Adriana, a filha chama-se Ingrid e, de repente, resolveu que queria escolher o meu nome», contou, divertida.

Durante a conversa, a atriz recordou também o início da sua carreira, marcada pelo enorme sucesso da série juvenil Super Pai, transmitida no início dos anos 2000. Na altura, o reconhecimento trouxe-lhe não só fama, mas também apelidos na escola, onde chegou a ser chamada de “Super Filha”. «Para ser pior do que isso, só se me chamassem pelo primeiro nome», brincou.

Atualmente, Sofia Arruda mantém-se como uma das atrizes mais acarinhadas da ficção nacional, mas continua firme na decisão: prefere ser apenas Sofia e deixar o “Soraia” de lado.

 

Sofia Arruda fez um desabafo nas redes sociais...

 

«Fui colo duplo quase sempre»

Sofia Arruda partilhou no Instagram um carrossel de fotografias que resume o mês de agosto e aproveitou para deixar um desabafo sincero sobre a intensidade das últimas semanas. Entre gravações, projetos novos, momentos de família e amizade, a atriz revelou ter vivido dias cheios de emoções.

«Agosto foi intenso. Em todos os sentidos. Fui colo duplo quase sempre. Dei colo e precisei de colo. Foi emocionante. Teve muita amizade, família, partilha e companheirismo. Teve caos e teve ordem e tranquilidade (pouca), escreveu.

«Teve muitas horas de gravações de uma série super fixe que espero que consigam ver ainda este ano! Teve horas intermináveis de conversa boa. Teve muito amor. Teve ideias criativas e teve projetos novos. Teve desafios profissionais e pessoas. Mas acho que se tivesse de escolher uma palavra para descrever o meu mês de agosto era: colo!», continuou.

A atriz terminou a publicação com uma pergunta aos seguidores: «E vocês, como é que descreviam o vosso mês só com uma palavra? Estou curiosa».

Relacionados

Já o conhecemos há décadas, mas poucos sabem o verdadeiro nome de Tony Carreira. E vai surpreendê-lo

Vem aí em «A Fazenda»: Ary deixa Júlia a gritar por ajuda

Vem aí em «A Protegida»: Virgílio fica em apuros após recusar algo importante

Foi assim que Rita Pereira e o namorado Guillaume se conheceram. E a relação já dura há mais de uma década

Jéssica Athayde faz desabafo emocionante sobre o filho: «Tive de engolir um sapo para não chorar»

Mais Vistos

Todos a conhecem por Áurea, mas o seu nome pode surpreender tudo e todos

seg, 1 set
1

Finalmente revelado: este é o homem que conquistou Aurea

ter, 26 ago
2

Noivo de Maria Botelho Moniz aposta em novo projeto na televisão: «História de sacrifício, de suor»

seg, 1 set
3

Noivo de Maria Botelho Moniz leva o filho a um lugar marcante: «Foi especial vê-lo chegar»

seg, 4 ago
4

Todos falam do vestido de arrasar de Margarida Corceiro, mas os brincos de diamantes é que fazem a diferença

A Fazenda
seg, 1 set
5

Vem aí em «A Fazenda»: Ary deixa Júlia a gritar por ajuda

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Ary deixa Júlia a gritar por ajuda

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Hector é apanhado a ter relações sexuais com outra mulher

A Protegida
Hoje

Já o conhecemos há décadas, mas poucos sabem o verdadeiro nome de Tony Carreira. E vai surpreendê-lo

Hoje

A dias da lua de mel, atriz da TVI sofre acidente

Hoje

Sofia Arruda recusa-se a aceitar o seu nome de nascença: «Não gosto da conjugação. Não faz sentido»

Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Leonor traiu Gaspar com Miguel?

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

Paula Neves vive dia marcante, que jamais será esquecido: «Assinámos o que já tínhamos prometido»

Cacau
Hoje

Nunca é tarde. Aos 81 anos, Carlos Areia cumpre um grande desejo: «Foi assustador...»

Hoje

Depois de casar com Rosa Bela, Carlos Areia cumpre sonho: «Tudo aquilo para mim era novo»

Hoje

Há um vídeo de David Carreira com o filho que está viral nas redes sociais. Muitos já se emocionaram

Hoje

A dias da lua de mel, atriz da TVI sofre acidente

Hoje

Sofia Arruda recusa-se a aceitar o seu nome de nascença: «Não gosto da conjugação. Não faz sentido»

Hoje
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN