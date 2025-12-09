Passeio natalício com animais: Sara Barradas e José Raposo revelam programa de sonho para toda a família

A atriz Sara Barradas, companheira do ator José Raposo, partilhou recentemente no seu Instagram uma sugestão de programa ideal para fazer em família em qualquer altura do ano. Este Natal, a atriz aproveitou para se conectar com a natureza e passear pelo Zoo de Lagos, no Algarve, desfrutando de momentos de diversão junto do seu companheiro.

Durante a visita, o casal teve a oportunidade de alimentar e interagir com os animais, aproximando-se de espécies diversas e proporcionando momentos de ternura e alegria. O ambiente do parque, decorado para o Natal, tornou a experiência ainda mais especial, criando uma atmosfera lúdica, divertida e familiar.

Sara Barradas destacou que este tipo de programas é algo que gosta de fazer com frequência, e que recomenda a todas as famílias que pretendam passar tempo de qualidade e criar memórias inesquecíveis. Momentos como estes ajudam a ligar a família à natureza e proporcionam experiências únicas para todas as idades.

A publicação recebeu muitos comentários de seguidores, elogiando a iniciativa e o espaço: «Que espaço maravilhoso», «UAU que maravilha!!», «Aproveitem», entre muitos outros.

Com esta partilha, Sara Barradas mostra não só o seu lado familiar e próximo da natureza, como também inspira os seguidores a descobrirem atividades divertidas e educativas para fazer em família, mesmo em épocas festivas como o Natal.