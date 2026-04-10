Marisa Cruz prepara-se para mudar e submete-se a tratamento: “Seguimos juntas”

Aos 51 anos, Marisa Cruz continua a afirmar-se como uma das mulheres mais elegantes, confiantes e admiradas do panorama nacional, demonstrando que o tempo pode ser, acima de tudo, um verdadeiro aliado. Com uma carreira sólida enquanto apresentadora, atriz e ex-modelo, cuja projeção começou após a conquista do título de Miss Portugal 1992, a figura pública mantém-se no centro das atenções — não só pelo seu percurso profissional, mas também pela sua imagem cuidada e consistente ao longo dos anos.

Ao longo da sua carreira, Marisa Cruz integrou alguns dos projetos mais marcantes da televisão portuguesa, com destaque para novelas como «Na Corda Bamba», «Prisioneira» e, mais recentemente, «Queridos Papás», onde interpretou a personagem Angelina. Ainda assim, é fora do pequeno ecrã que a apresentadora tem vindo a gerar maior curiosidade nos últimos tempos.

Recentemente, recorreu às redes sociais para partilhar um testemunho honesto e detalhado sobre um tratamento estético que tem vindo a realizar, revelando uma abordagem consciente e progressiva ao cuidado pessoal. A publicação destaca uma nova fase deste processo: «Iniciamos agora a segunda etapa do tratamento da Maris. Uma fase mais direcionada, pensada para refinar resultados e cuidar com ainda mais precisão.

Depois de trabalharmos estrutura e estímulo de colagénio, focamo-nos agora na qualidade da pele, manchas e terço inferior do rosto. Porque cuidar não é fazer mais. É saber evoluir com intenção, no momento certo.

Seguimos juntas, com um plano claro e acompanhamento contínuo 🤍»

As palavras partilhadas evidenciam uma visão equilibrada sobre estética e bem-estar, onde o foco não está no excesso, mas sim na evolução consciente e no cuidado contínuo. A publicação rapidamente gerou reações entre seguidores e admiradores, que não pouparam elogios à apresentadora.

Entre os vários comentários, destacam-se mensagens como: «Também quero, mãozinhas perfeitas!», «Qual é o tratamento? Bioestimuladores..», «Lindíssima» e ainda «É tão linda a minha @marisacruz 🥰 parece mentira que já passou 1 ano».

Mais do que a aparência, Marisa Cruz continua a inspirar pela confiança, autenticidade e forma como encara o envelhecimento com naturalidade e elegância, reforçando o seu estatuto como uma das figuras mais icónicas e acarinhadas do público português.