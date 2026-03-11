Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
Viagem de sonho começa mal: Catarina Gouveia enfrenta susto no Brasil

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 29min
Viagem de sonho começa mal: Catarina Gouveia enfrenta susto no Brasil - TVI

Um momento de tensão em família.

A influenciadora digital e atriz Catarina Gouveia partiu recentemente com a família rumo a um destino paradisíaco, mas a viagem acabou por começar com alguns imprevistos.

Numa altura em que Portugal continua marcado pelo frio e pela chuva do inverno, Catarina Gouveia decidiu aproveitar para viajar para fora do país com a família. A influenciadora seguiu viagem acompanhada pelo marido, Pedro Melo Guerra, e pela filha, Esperança, escolhendo Trancoso, no Brasil, como destino para uma escapadinha que promete sol, calor, águas cristalinas e momentos de descanso e lazer.

No entanto, o percurso até ao destino não começou da melhor forma. Durante a viagem, os três fizeram primeiro escala em São Paulo, onde acabaram por permanecer dentro de um segundo avião durante algum tempo devido a uma tempestade, o que atrasou a continuação do trajeto até Trancoso.

Quando finalmente chegaram ao destino, surgiu outro contratempo. Após algum tempo à espera na zona de recolha de bagagens, Catarina Gouveia e o marido perceberam que as suas malas não tinham chegado. A influenciadora partilhou o momento com os seguidores através das stories do Instagram: "E aquela sensação de estarmos a ficar para último no tapete de bagagens? E parou", contou. Pouco depois, acrescentou: "Pomos AirTag nas bagagens e ele diz que ficaram em São Paulo".

No meio da situação inesperada, apenas a filha do casal escapou ao problema, já que Esperança foi a única a chegar ao destino com a sua mala.

