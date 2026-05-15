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«Os pais deviam dizer isto aos filhos diariamente»: Com apenas 11 anos, Luisinha Guanilho dá uma lição a muitos pais

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 2min
«Os pais deviam dizer isto aos filhos diariamente»: Com apenas 11 anos, Luisinha Guanilho dá uma lição a muitos pais - TVI

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Luísa Guanilho, conhecida como Luisinha, é uma jovem atriz portuguesa que tem vindo a destacar-se no panorama da ficção nacional. O seu reconhecimento cresceu especialmente através da participação na novela da TVI “Queridos Papás” Queridos Papás, onde conquistou a atenção do público pela sua naturalidade em frente às câmaras e pelo talento em representação. 

Para além da televisão, Luísinha faz parte de um grupo de seis irmãos que também se tornou popular nas redes sociais, onde partilham momentos do seu dia a dia. Este núcleo familiar destaca-se não só pela presença digital, mas também por um estilo de vida ativo, onde o talento na representação se cruza com outras paixões como o skate e o surf, o que contribui para a sua imagem de jovens multifacetadas e próximas do público.

Recentemente, Luísa Guanilho partilhou um vídeo que rapidamente começou a gerar reflexão entre pais, filhos e educadores, devido à mensagem emocional e educativa que transmite. No vídeo, a jovem atriz apresenta um conjunto de frases simples, mas muito significativas, que considera fundamentais na relação entre pais e filhos. Entre elas, destaca “eu confio em ti”, sublinhando a importância da confiança como base de qualquer relação familiar, “tenho orgulho em ti”, que reforça a valorização e autoestima, e “podes falar comigo sobre qualquer coisa”, que evidencia a necessidade de criar um espaço seguro de diálogo.

A mensagem continua com frases como “eu amo-te tal como és”, reforçando a aceitação incondicional, “errar faz parte e eu vou ajudar-te”, que normaliza o erro como parte do crescimento, “não precisas de ser perfeito”, que combate a pressão da perfeição, e “vou estar sempre aqui para te apoiar”, transmitindo segurança emocional e presença constante. No conjunto, estas ideias sublinham a importância de uma comunicação mais próxima, empática e consciente dentro das famílias.

No final do vídeo, Luísa deixa ainda um apelo para que estas frases sejam partilhadas com os pais, incentivando a reflexão sobre a forma como se comunicam emoções no contexto familiar. Mais do que uma simples partilha nas redes sociais, trata-se de uma mensagem sobre apoio emocional, escuta ativa e aceitação, que tem gerado identificação entre muitos jovens.

Assim, as irmãs Guanilho afirmam-se não só como talentos emergentes da televisão portuguesa, mas também como vozes atentas às questões emocionais da sua geração, mostrando que pequenas palavras podem ter um impacto profundo na construção de relações familiares mais saudáveis e conscientes.

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