“Sinta-se em casa”? Nem sempre! Eis as 11 coisas que nunca deve fazer quando visitar a casa de alguém

Um jantar descontraído, uma tarde de convívio ou até um simples café podem ser experiências muito positivas — mas também podem transformar-se em situações desconfortáveis se o convidado não souber comportar-se.

Apesar de a expressão «faz de conta que estás em tua casa» ser habitual, a verdade é que não deve ser interpretada de forma literal. Existem comportamentos que, mesmo sem intenção, podem ser vistos como falta de educação e estragar o ambiente.

Para perceber melhor o que deve evitar, o site BuzzFeed falou com especialistas em etiqueta e reuniu uma lista de atitudes consideradas de mau gosto quando se visita a casa de alguém.