“Sinta-se em casa”? Nem sempre! Eis as 11 coisas que nunca deve fazer quando visitar a casa de alguém

  • TVI Novelas
  • Hoje às 13:29
“Sinta-se em casa”? Nem sempre! Eis as 11 coisas que nunca deve fazer quando visitar a casa de alguém - TVI

Saiba aqui quais as 11 atitudes que nunca deve ter quando visita a casa de alguém.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Um jantar descontraído, uma tarde de convívio ou até um simples café podem ser experiências muito positivas — mas também podem transformar-se em situações desconfortáveis se o convidado não souber comportar-se.

Apesar de a expressão «faz de conta que estás em tua casa» ser habitual, a verdade é que não deve ser interpretada de forma literal. Existem comportamentos que, mesmo sem intenção, podem ser vistos como falta de educação e estragar o ambiente.

Para perceber melhor o que deve evitar, o site BuzzFeed falou com especialistas em etiqueta e reuniu uma lista de atitudes consideradas de mau gosto quando se visita a casa de alguém.

Descubra todas as regras na galeria acima.

Relacionados

O amor: Ana Guiomar abre o coração e partilha momento raro com a melhor companhia

Vem aí em «A Protegida»: Gonçalo invade a fábrica deixando Jorge paralisado e em choque

Vem aí em «A Fazenda»: Weza faz uma exigência a Daniela

Jéssica Athayde pede ajuda urgente para «os miúdos»: «O que for preciso»

Kelly Bailey revela detalhes da nova habitação: «A minha casa de sonho»

Mais Vistos

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela fica rica?

A Fazenda
qua, 17 set
1

Vem aí em «A Fazenda»: Weza faz uma exigência a Daniela

A Fazenda
Hoje
2

Exclusivo «A Protegida»: Vírgilio provoca Gonçalo e mostra-lhe quadro de Aruna

A Protegida
qua, 27 ago
3

Exclusivo «A Fazenda»: Talu e Zuri casam. Veja o momento

A Fazenda
dom, 7 set
4

Exclusivo «A Fazenda»: Joel rapta Eva

A Fazenda
seg, 15 set
5

Vem aí em «A Fazenda»: Joel droga Eva, mas o que faz depois é bem pior

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Joel droga Eva, mas o que faz depois é bem pior

A Fazenda
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: JD deixa Benedita comovida com gesto tocante que envolve Carlota

A Protegida
Hoje

Kelly Bailey revela detalhes da nova habitação: «A minha casa de sonho»

A Fazenda
Hoje

Jéssica Athayde pede ajuda urgente para «os miúdos»: «O que for preciso»

Hoje

O amor: Ana Guiomar abre o coração e partilha momento raro com a melhor companhia

Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Weza faz uma exigência a Daniela

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

O que mais impressiona (pela negativa) as visitas quando entram na sua casa

Hoje

Amaciador de roupa: o erro comum que pode estragar as suas peças

Hoje

Poupe dinheiro! Aprenda a dica infalível para fazer a sua esfregona durar muito mais tempo

Hoje

“Sinta-se em casa”? Nem sempre! Eis as 11 coisas que nunca deve fazer quando visitar a casa de alguém

Hoje

O amor: Ana Guiomar abre o coração e partilha momento raro com a melhor companhia

Hoje

Kelly Bailey revela detalhes da nova habitação: «A minha casa de sonho»

A Fazenda
Hoje
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN