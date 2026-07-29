Prepara o casamento e não só. Cristiano Ronaldo vai estrear-se como ator e já há detalhes

Cristiano Ronaldo continua a viver uma fase marcante, tanto a nível pessoal como profissional. Depois de ter sido uma das grandes figuras do Mundial e numa altura em que aumentam os rumores de que poderá casar em breve com Georgina Rodríguez, o internacional português volta a surpreender os fãs. E desta vez por abraçar um desafio completamente diferente.

Desta vez, o capitão da Seleção Nacional troca, por momentos, os relvados pelos estúdios de televisão e prepara-se para fazer a sua estreia na ficção.

O jogador, de 41 anos, fará parte de «Day 1s», uma nova série britânica inspirada no universo do futebol. Além de integrar o elenco, Cristiano Ronaldo assume também o cargo de produtor executivo.

A produção é desenvolvida pela UR•Marv Studios, empresa fundada por Cristiano Ronaldo em parceria com o realizador britânico Matthew Vaughn, conhecido por sucessos como Kingsman e Kick-Ass. «Day 1s» é a primeira série de ficção criada pelo estúdio.

Ao contrário das habituais histórias centradas nos jogos e no que acontece dentro das quatro linhas, a série promete levar os espectadores aos bastidores do futebol.

A narrativa acompanha Stanley Dalton, um influente agente de jogadores interpretado por Damian Lewis, e explora o lado menos conhecido deste desporto, desde as negociações milionárias às relações entre clubes, empresários e atletas.