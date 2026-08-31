«A mulher mais bonita de Portugal»: Muitos não acreditam que tenha 47 anos. As novas fotos desta famosa atriz explicam porquê

Oceana Basílio continua a ser um dos rostos mais reconhecidos da ficção portuguesa e, aos 47 anos, mantém uma imagem que não passa despercebida. A atriz, que conta já com várias décadas de carreira, é frequentemente elogiada pela sua aparência jovem, elegância e cuidado com a imagem.

A relação de Oceana Basílio com o mundo das artes começou ainda na adolescência. Aos 16 anos, entrou para o Teatro Experimental de Cascais, onde iniciou a sua formação e deu os primeiros passos numa carreira que viria a ganhar expressão sobretudo na televisão.

Foi em 2005 que chegou ao pequeno ecrã, integrando a terceira temporada de «Morangos com Açúcar». Na produção juvenil, deu vida a Carla Mergulhão, personagem que ajudou a torná-la conhecida do grande público. Desde então, a atriz passou por diferentes projetos de ficção, consolidando o seu percurso na televisão portuguesa.

Mas a representação não foi a única área em que Oceana decidiu investir. A atriz voltou a apostar na formação académica e licenciou-se em Psicologia pela Universidade Autónoma de Lisboa (UAL) aos 43 anos. Uma decisão que demonstra a sua vontade de continuar a aprender e a explorar novos caminhos para além da representação.

Na vida pessoal, Oceana Basílio é mãe de Francisca, atualmente com 20 anos, fruto da relação com o ator Pedro Laginha. Os dois foram casados entre 2007 e 2010.

Paralelamente ao percurso profissional, a atriz tornou-se também uma presença habitual nas redes sociais, onde partilha alguns momentos do seu quotidiano. A sua imagem e aparência continuam a despertar particular atenção, sendo frequentemente alvo de elogios pela forma física e pelo estilo.

Durante este verão, Oceana tem aproveitado para mostrar alguns dos seus momentos de lazer, com várias fotografias em ambiente de praia. Algumas das imagens, nas quais surge de biquíni, evidenciam a sua silhueta e rapidamente conquistaram os seguidores.

A caixa de comentários encheu-se de elogios à atriz, com os fãs a destacarem sobretudo a sua beleza e sensualidade. Entre as mensagens deixadas na publicação encontram-se comentários como «A sereia de Cabanas no seu habitat natural», «Boa mulher! Elegante, sensual e sexy! Atraente!» e «A mulher mais bonita de Portugal».

«Lindíssima» foi também uma das muitas reações deixadas pelos seguidores, numa publicação que voltou a mostrar que, tantos anos depois da sua estreia televisiva, Oceana Basílio continua a conquistar atenções e a ser uma das figuras mais elogiadas da ficção nacional.