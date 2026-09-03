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A Madrasta

Vem aí «A Madrasta»: Diana garante ser inocente, mas Madalena fica com dúvidas

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:07
Vem aí «A Madrasta»: Diana garante ser inocente, mas Madalena fica com dúvidas - TVI
Pedro promete a Diana que nunca a vai abandonar e os dois trocam um beijo apaixonado
Pedro promete a Diana que nunca a vai abandonar e os dois trocam um beijo apaixonado

Cada vez mais perto da verdade.

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Madalena (Cucha Carvalheiro) chega e é recebida por Miguel (Bernardo Cascais) e Beatriz (Catarina Nifo), que se mostram felizes com o regresso de Simão (João Maria Maneira). Para os dois, não fazia sentido que ele andasse de veleiro pelo mundo apenas para fugir de Maria.

Camila (Ana Lopes) e Eduardo (Ruben Garcia) querem falar com Felícia (Isabel Abreu), deixando Miguel e Beatriz intrigados. Eduardo explica que é advogado de Maria e que está a investigar o que aconteceu no casamento.

Entretanto, Madalena percorre a casa, olha à sua volta, toca em alguns objetos e revive memórias antigas. Ouvimos Felícia recordar que Madalena foi embora quando as coisas se tornaram difíceis e que, por isso, não tem o direito de a julgar.

Madalena recorda uma conversa que teve com Pedro (Albano Jerónimo) antes da viagem a Marrocos, bem como Diana (Inês Castel-Branco) a garantir que está inocente. Perante as versões contraditórias, Madalena questiona-se sobre quem estará, afinal, a mentir.

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