Vem aí «A Madrasta»: Diana garante ser inocente, mas Madalena fica com dúvidas

Madalena (Cucha Carvalheiro) chega e é recebida por Miguel (Bernardo Cascais) e Beatriz (Catarina Nifo), que se mostram felizes com o regresso de Simão (João Maria Maneira). Para os dois, não fazia sentido que ele andasse de veleiro pelo mundo apenas para fugir de Maria.
Camila (Ana Lopes) e Eduardo (Ruben Garcia) querem falar com Felícia (Isabel Abreu), deixando Miguel e Beatriz intrigados. Eduardo explica que é advogado de Maria e que está a investigar o que aconteceu no casamento.
Entretanto, Madalena percorre a casa, olha à sua volta, toca em alguns objetos e revive memórias antigas. Ouvimos Felícia recordar que Madalena foi embora quando as coisas se tornaram difíceis e que, por isso, não tem o direito de a julgar.
Madalena recorda uma conversa que teve com Pedro (Albano Jerónimo) antes da viagem a Marrocos, bem como Diana (Inês Castel-Branco) a garantir que está inocente. Perante as versões contraditórias, Madalena questiona-se sobre quem estará, afinal, a mentir.