Saiba quem foram os convidados da festa de arromba de Rita Patrocínio

Rita Patrocínio, mulher do ator Tiago Teotónio Pereira, celebrou os seus 30 anos com uma festa de arromba que reuniu amigos, família e caras bem conhecidas, num ambiente cheio de amor, alegria e boa energia. Rita Patrocínio escolheu o restaurante Praia no Parque, em Lisboa, como cenário para uma noite inesquecível, que fez questão de partilhar com os seus seguidores nas redes sociais.

Num registo sincero e emotivo, Rita Patrocínio escreveu:

"30 anos — uma data marcante que merece uma pausa para refletir, agradecer e celebrar a fase boa que estou a viver e as pessoas especiais à minha volta. Por ter ao meu lado um marido que me enaltece, que me traz paz e me dá confiança para ser eu mesma. Pelas nossas duas filhas que nos trouxeram muitos desafios e insónias, mas principalmente alegrias e lições (...)".

Uma noite cheia de rostos conhecidos e muita animação

Entre os convidados, destaque para o núcleo mais próximo da família Patrocínio. Pedro Patrocínio, pai de Rita, marcou presença, assim como a mãe, as irmãs — incluindo a inseparável Inês Patrocínio — e os cunhados Nuno Santana e Gonçalo Uva, que também estiveram ao lado da aniversariante neste momento especial.

Tiago Teotónio Pereira, como não podia deixar de ser, foi presença constante ao lado da mulher, num registo cúmplice e apaixonado.

Mas a lista de convidados foi além da família. Sofia Jardim, amiga próxima de Rita, fez parte da celebração, assim como Francisco Appleton, companheiro de Maria Patrocínio. Também marcaram presença o fotógrafo e amigo Salvador Colaço, conhecido por estar presente em momentos-chave da vida das irmãs Patrocínio, e a artista Matilda.

A animação ficou nas mãos — e nos pés — de vários dançarinos, com destaque para André Madeira, conhecido do grande público pelo seu talento no programa Dança com as Estrelas. A influenciadora e empresária Rosarinho Figueiredo também esteve entre os rostos da festa.

Uma celebração à altura dos 30

Com boa música, sorrisos rasgados e um ambiente acolhedor, Rita Patrocínio celebrou esta nova década com tudo aquilo que mais valoriza: família, amigos e partilha verdadeira. O espaço, decorado com bom gosto, proporcionou o cenário perfeito para uma noite que se prolongou em dança, abraços e muitas memórias.

A influenciadora rematou a mensagem com serenidade e maturidade:

"Acredito que os 30 representam um novo ciclo de mudanças e inquietações — acredito que seja verdade. Mas acima de tudo, estou tranquila e feliz em saber que tenho uma rede de amor e apoio incondicional. A vida só faz sentido assim, em partilha".