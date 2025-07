«Estão sempre a perguntar-me»: O segredo de Rita Pereira para conciliar maternidade e forma física

Segredo desvendado: Rita Pereira surpreende os fãs ao revelar o suplemento que a ajuda a manter energia, equilíbrio e bem-estar depois dos 40.

Rita Pereira recorreu às redes sociais para partilhar com os seus seguidores um hábito de saúde que tem vindo a adotar e que tem suscitado várias perguntas: o consumo de spirulina, um suplemento alimentar natural que está em voga entre várias personalidades públicas. A atriz, que se prepara para dar vida à vilã Maria de Fátima na nova novela da TVI Terra Forte, explicou em detalhe as vantagens deste superalimento.

Nos stories do Instagram, Rita Pereira esclareceu algumas vantagens e razões para tomar este suplemento: «Rica em nutrientes essenciais. Com o passar dos 40, o corpo feminino começa a exigir mais atenção nutricional. A spirulina é extremamente rica em proteínas de alta qualidade, ferro que é excelente para prevenir anemia comum após os 40. Vitaminas do complexo B, especialmente B12, que apoia a energia e o sistema nervoso. Magnésio, cálcio e potássio», destacou.

A atriz prosseguiu, explicando que a spirulina ajuda na energia e metabolismo, fatores especialmente importantes para mulheres acima dos 40 anos que, como referiu, frequentemente relatam maior cansaço. «A spirulina pode aumentar os níveis de energia, melhorar o desempenho físico e mental, ajudar a regular o metabolismo, especialmente importante na peri-menopausa», explicou.

Rita destacou ainda o efeito anti-inflamatório e antioxidante deste suplemento: «Com o envelhecimento, aumentam os processos inflamatórios no corpo (…) Entre muitos mais benefícios», concluiu.

Conhecida por manter um estilo de vida saudável e equilibrado, Rita Pereira é uma referência no que toca à prática de desporto e alimentação consciente. Desde que foi mãe de Lowe, a sua filha de 8 meses, e de Guillaume Lalung, a atriz tem-se mostrado ainda mais dedicada a partilhar rotinas e escolhas que contribuem para o seu bem-estar físico e emocional.

Veja aqui um treino intenso da atriz:

