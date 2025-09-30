Pedro Teixeira deixa fãs de boca aberta com corpo escultural

Filho de Pedro Teixeira faz um pedido inusitado. E, foi assim que o pai reagiu!

O ator Pedro Teixeira, conhecido pelo papel icónico de Tomé no sucesso televisivo «Festa é Festa», voltou a dar que falar nas redes sociais. Desta vez, foi através de um Instastory em que surge ao lado do filho mais novo, Manuel, enquanto ambos desfrutam de um momento de lazer: o menino anda de bicicleta e Pedro carrega um skate na mão.

Mas não foi apenas a atividade que chamou a atenção dos seguidores. Aos 44 anos, o ator exibiu um corpo escultural e saudável, fruto de uma rotina ativa e dedicada à prática de desporto, que se mantém evidente mesmo com a vida agitada.

Manuel é fruto da relação de Pedro com Sara Matos, enquanto o ator é também pai de Maria, fruto da anterior relação com Cláudia Vieira. Pedro mantém-se sempre muito presente na vida dos filhos, partilhando com os seguidores momentos especiais e mostrando o seu lado mais humano e familiar.

O que se destaca nesta publicação é o equilíbrio que Pedro Teixeira consegue manter entre uma vida ativa e dinâmica e o tempo dedicado à família, provando que é possível conciliar carreira, desporto e momentos de qualidade com os filhos. Os fãs reagiram com entusiasmo, elogiando tanto o físico do ator como o carinho evidente pela família.

Relembre-se desta entrevista emocionante feita ao ator:

