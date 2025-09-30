Pedro Teixeira deixa fãs de boca aberta com corpo escultural

  • TVI Novelas
  • Hoje às 00:00
Pedro Teixeira deixa fãs de boca aberta com corpo escultural - TVI

Pedro Teixeira impressiona fãs.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O ator Pedro Teixeira, conhecido pelo papel icónico de Tomé no sucesso televisivo «Festa é Festa», voltou a dar que falar nas redes sociais. Desta vez, foi através de um Instastory em que surge ao lado do filho mais novo, Manuel, enquanto ambos desfrutam de um momento de lazer: o menino anda de bicicleta e Pedro carrega um skate na mão.

Mas não foi apenas a atividade que chamou a atenção dos seguidores. Aos 44 anos, o ator exibiu um corpo escultural e saudável, fruto de uma rotina ativa e dedicada à prática de desporto, que se mantém evidente mesmo com a vida agitada.

Manuel é fruto da relação de Pedro com Sara Matos, enquanto o ator é também pai de Maria, fruto da anterior relação com Cláudia Vieira. Pedro mantém-se sempre muito presente na vida dos filhos, partilhando com os seguidores momentos especiais e mostrando o seu lado mais humano e familiar.

O que se destaca nesta publicação é o equilíbrio que Pedro Teixeira consegue manter entre uma vida ativa e dinâmica e o tempo dedicado à família, provando que é possível conciliar carreira, desporto e momentos de qualidade com os filhos. Os fãs reagiram com entusiasmo, elogiando tanto o físico do ator como o carinho evidente pela família.

Relembre-se desta entrevista emocionante feita ao ator:

Veja também: 

«Casamento de sonho»: Ana Guiomar deixa pista no ar sobre futuro - Novelas - TVI

Companheiro de Rita Pereira convida o sogro para jantar e é isto que acontece - Novelas - TVI

Relacionados

Companheiro de Rita Pereira convida o sogro para jantar e é isto que acontece

«Casamento de sonho»: Ana Guiomar deixa pista no ar sobre futuro

«És linda»: Maria Cerqueira Gomes emocionada pelo feito histórico da filha Kika

Mais Vistos

Na cidade do amor, Maria Cerqueira Gomes surge com companhia especial e bem conhecida

Hoje
1

O prémio, que o companheiro de Maria Botelho Moniz ganhou, emocionou todos. E há um motivo

Ontem
2

Pedro Bianchi Prata partilha momento marcante com o filho: «Basta um abraço para ficar completo»

qui, 4 set
3

Eram consideradas as gémeas mais bonitas de Portugal. Veja como estão agora

Hoje
4

A Fazenda - Ary deixa Júlia chocada: «Uma mulher branca e loira pagou para trocar as amostras do nosso teste»

A Fazenda
Ontem
5

Vem aí em «A Fazenda»: Quem é a mulher que anda atrás de Zuri?

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Quem é a mulher que anda atrás de Zuri?

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Jorge encontra a pessoa que pode destruir Isabel num ápice

A Protegida
Hoje

Eram consideradas as gémeas mais bonitas de Portugal. Veja como estão agora

Hoje

Isto é o que Maria Botelho Moniz anda a fazer, enquanto não aparece nos ecrãs

Hoje

Na cidade do amor, Maria Cerqueira Gomes surge com companhia especial e bem conhecida

Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Andreia enfrenta criminosos para proteger Alex

Hoje
FORA DO ECRÃ

Companheiro de Rita Pereira convida o sogro para jantar e é isto que acontece

Hoje

«Casamento de sonho»: Ana Guiomar deixa pista no ar sobre futuro

Hoje

«És linda»: Maria Cerqueira Gomes emocionada pelo feito histórico da filha Kika

Hoje

Pedro Teixeira deixa fãs de boca aberta com corpo escultural

Hoje

«Em breve, seremos +1. »: Cantor e ator famoso vai ser pai

Ontem

O prémio, que o companheiro de Maria Botelho Moniz ganhou, emocionou todos. E há um motivo

Ontem
Mais Fora do Ecrã