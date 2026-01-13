«Podem acabar com uma pessoa»: Inês Aires Pereira abre o coração sobre o passado

Inês Aires Pereira, conhecida pelo seu bom humor, irreverência e energia contagiante, voltou a encantar os fãs ao partilhar um vídeo nas redes sociais sobre a trend mais recente do Instagram, que convida a recordar os momentos e vivências de 2016.

No vídeo, a atriz refletiu sobre a diferença que 10 anos fazem na vida de uma pessoa. Com humor e sinceridade, Inês comentou: «Eu a ver o meu ano 2016, cheguei à conclusão que era divertida, que era linda, olha que eu era bem bonita, sem rugas (…) mas agora sou outra coisa, há 10 anos atrás era outra coisa, trabalho, curtir enfim e depois abro o Instagram e vejo ISTO! 10 anos podem acabar com uma pessoa». A publicação rapidamente gerou reações de nostalgia e identificação por parte dos seguidores.

Relembre-se que Inês Aires Pereira, de 36 anos, vive um momento particularmente feliz na vida pessoal. A atriz vai ser mãe pela terceira vez e revelou recentemente o sexo do bebé, deixando os fãs em êxtase: vai ser um menino, previsto nascer em outubro do próximo ano. Este bebé é fruto da reconciliação com David Ferreira da Silva, parceiro com quem Inês tem construído uma nova etapa familiar.

O anúncio da boa nova foi feito através de um vídeo emocionante nas redes sociais, onde a atriz partilhou o momento em que revelou a chegada de mais um membro à família. Este episódio marcou mais um capítulo feliz na vida de Inês, que continua a manter a sua presença nas redes sociais próxima, divertida e cheia de mistério, sempre partilhando momentos de alegria com os fãs.

Entre reflexões sobre o passado e novas etapas da sua vida pessoal, Inês Aires Pereira mostra-se plena e equilibrada, mantendo o seu característico espírito irreverente e contagiante, enquanto se prepara para receber o seu terceiro filho.