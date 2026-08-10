É uma das maiores atrizes do Brasil e encontrou uma solução inesperada para ter uma piscina na varanda do apartamento em Lisboa

Giovanna Antonelli é uma das maiores atrizes do Brasil, célebre por papéis icónicos que permanecem na memória dos brasileiros, mas também dos portugueses. Atualmente, é uma das atrizes brasileiras que escolheu Portugal para viver longas temporadas.

Aos 50 anos, Giovanna Antonelli tem um apartamento em Lisboa e tem encontrado formas de combater o calor que se faz sentir por estes dias. Desta vez, decidiu experimentar uma solução improvisada na varanda, com poucos metros quadrados, do seu apartamento na capital.

Para isso, precisou apenas de um balde, uma mangueira e uma piscina insuflável de criança.

Veja o vídeo com o resultado final e surpreenda-se: