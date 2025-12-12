Atriz famosa morre e deixa Portugal de luto

  • TVI Novelas
  • Hoje às 13:24
O país perde uma grande atriz que marcou gerações

A atriz Glória de Matos faleceu esta quinta-feira, 11 de dezembro, aos 89 anos, vítima de insuficiência cardíaca.  Nasceu Maria da Glória Martins de Matos a 30 de maio de 1936, em Lisboa, mas tornou-se conhecida do grande público pelo nome artístico Glória de Matos.

A sua carreira começou na representação ao lado de Fernando Amado, com quem fundou a Casa da Comédia. Glória de Matos concluiu o curso de teatro após receber uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian, sendo o teatro a área onde construiu a maior parte do seu percurso profissional. Em 1968 integrou a Companhia Portuguesa de Comediantes e, no ano seguinte, a companhia do Teatro Nacional D. Maria II.

No cinema, estreou-se em "Operação Dinamite" (1967) e participou em filmes como "Benilde", "A Virgem Mãe", "Francisca", "Os Canibais", "Vale Abraão", "O Quinto Império" e "Espelho Mágico".

O ensino foi também uma componente importante da sua vida profissional. Lecionou na Escola de Teatro do Conservatório Nacional, posteriormente transformada em Escola Superior de Teatro e Cinema, e na Universidade Aberta, onde deu aulas de Expressão Oral. Entre 1990 e 1992, foi assessora da Secretaria de Estado da Cultura e, entre 1991 e 1994, integrou a Alta Autoridade para a Comunicação Social.

Na televisão, destacou-se em novelas como "Vila Faia", "Origens" e "Terra Mãe". A sua última atuação em palco foi na peça "Odeio-te, Meu Amor", no Teatro Nacional D. Maria II, em 2017.

Glória de Matos foi casada com o apresentador e locutor Henrique Mendes, conhecido pelo programa "Ponto de Encontro", que faleceu em 2004, aos 73 anos.

