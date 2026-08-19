Começaram juntas e partiram no mesmo dia: Morre mais uma atriz muito amada em Portugal

O Brasil está de luto. Horas após a morte da atriz Laura Cardoso, chega a notícia que morreu a atriz Glória Menezes, aos 91 anos. Glória Menezes faleceu em casa. Muito conhecida em Portugal e com uma carreira de várias décadas, Glória participou em algumas das novelas mais populares do Brasil. Tal como Laura Cardoso, Glória Menezes era uma das principais caras da televisão brasileira. Participou em mais de 60 novelas.

A morte destas duas atrizes tem uma grande curiosidade. As duas morreram em casa e partiram com poucas horas de diferença. Elas que começaram juntas na mesma novela em 1959.

Juntas, Glória Menezes e Laura Cardoso são as protagonistas de uma parte significativa da história de ficção brasileira