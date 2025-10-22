A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Após ter tentado violar Clarice, Duarte vive momentos de terror

É hora da vingança.

Em «A Protegida», Duarte (Gonçalo Braga) está amarrado a uma árvore. Jorge (Paulo Pires), Clarice (Fernanda Serrano) e Mónica (Catarina Nifo) estão à frente dele, com um ar ameaçador. Duarte pergunta o que lhe vão fazer e Clarice diz que depende do que ele estiver a pensar fazer em relação a Gonçalo (João Bettencourt). Jerónimo chega com um atrelado de caça e diz que não deu comida ao javali. Duarte fica em pânico.

Duarte já tem os bolsos cheios de cenouras e grita para que o soltem. Jorge aumenta o volume dos grunhidos do javali e Clarice pressiona Duarte a prometer que deixa Gonçalo em paz. Mónica filma tudo. Jorge volta a perguntar se é para soltar o javali, mas Duarte promete deixar Gonçalo em paz. Foge dali o mais rápido que pode. Jorge, Clarice e Mónica festejam.

Recorde-se como tudo começou:

