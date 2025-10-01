Vem aí em «A Protegida»: Duarte promete vingar-se e escolhe mulheres mais velhas como Clarice

Em «A Protegida», Duarte (Gonçalo Braga) vê o vídeo de Gonçalo (João Bettencourt) e Gina (Paula Neves) e diz que ele está lixado. Duarte atende uma chamada da mãe, Vitória (Sandra Celas), com maus modos e diz que não quer saber dela para nada. Duarte está revoltado pela mãe se ter envolvido com Gonçalo e diz que agora também vai arranjar uma mulher mais velha.
Clarice (Fernanda Serrano) está a arrumar o expositor quando Duarte se aproxima e fica a olhar para ela. Clarice pergunta-lhe se quer alguma coisa para a namorada, mas Duarte diz que não tem namorada e que prefere mulheres mais velhas. Clarice não faz ideia de que ele se está a atirar a ela.
Recorde-se que, supostamente, Gonçalo e Duarte tinham feito as pazes: