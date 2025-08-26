Ator e melhor amigo de Madalena Aragão deixa comentário e seguidores defendem João Neves

Madalena Aragão voltou a partilhar imagens de um momento especial vivido em Paris. A atriz da TVI marcou presença no jogo do Paris Saint-Germain, mas não estava sozinha: na bancada, foi vista em companhia especial, ao lado dos amigos e colegas dos «Morangos com Açúcar», Gonçalo Braga e Catarina de Carvalho.

Na legenda das imagens, Madalena escreveu apenas: «De retour à la maison ❤️💙» (“de regresso a casa”, em português). Simples e emotiva, a publicação conquistou rapidamente os seguidores, que não hesitaram em deixar comentários. No entanto, um comentário destacou-se entre todos: Gonçalo Braga, um dos melhores amigos da atriz e ex colega dos Morangos com Açúcar, comentou cheio de orgulho: «meu amor mais lindo». As respostas a esta mensagem acabaram por gerar discórdia entre os fãs: uns reagiram com «No you» ou lembrando que “eles são amigos”, enquanto outros trouxeram João Neves para a discussão.

O momento foi recebido com surpresa pelos fãs, que esperavam ver apenas a atriz a apoiar o namorado, João Neves, dentro das quatro linhas. No entanto, Madalena mostrou que a amizade é parte essencial da sua vida. O jogador tamém é muito prómixo da familia da atriz, especialmente do seu sobrinho bebé:

Recorde-se que recentemente João Neves e Madalena Aragão desfrutaram de uns dias de descanso num cenário paradisíaco em Bora Bora. Mas longe de se limitarem a relaxar, o casal transformou as férias numa verdadeira aventura. O internacional português e a atriz, que dá vida a Zuri em «A Fazenda», protagonizaram um momento ousado ao nadar com tubarões, uma experiência de cortar a respiração.

Veja aqui os últimos passos importantes da relação do casal do momento:

O jogador do PSG partilhou nas redes sociais imagens inéditas do mergulho. No vídeo, vê-se o casal a nadar muito perto destes impressionantes animais marinhos, numa prova de coragem que deixou os seguidores surpreendidos e rendidos à sua coragem

Veja também:

Cristina Ferreira surpreendida ao saber em direto que ator da TVI trabalha em restaurante - Novelas - TVI

José Condessa abre o coração e deixa mensagem arrepiante: «Juntos sabemos que dá muito certo» - Novelas - TVI