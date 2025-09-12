Ator de “Morangos com Açúcar”estreia-se como realizador sobre “temas urgentes como o consentimento e o abuso”

Foto: TVI

O filme português que está a emocionar e gerar debate nas redes sociais entre os jovens.

O ator Gonçalo Braga, de 25 anos, conhecido por interpretar Bruno Campelo em “Morangos com Açúcar” e Duarte na novela «A Protegida» assume um novo papel multifacetado ao dar vida a Dolo, o protagonista do seu primeiro filme enquanto realizador, produzido pela Centaurea Films.

Este projeto nasce da necessidade de abordar temas sensíveis da sociedade atual, tendo como pano de fundo o abuso sexual. Sobre a criação do filme, Gonçalo explica em exclusivo: «Com DOLO quisemos criar um filme que fosse ao mesmo tempo um thriller envolvente e uma reflexão sobre temas urgentes como o consentimento e o abuso. É muito gratificante ver que um projeto independente português consegue chegar a tanta gente e abrir espaço para conversas que precisamos de ter.»

O ator acrescenta que o objetivo do filme é provocar reflexão, não apenas apresentar um problema: «DOLO nasceu da necessidade de falar sobre consentimento e abuso de forma frontal, mas acessível. Não queria só levantar um problema, queria provocar conversa. Este filme não dá respostas, faz perguntas. Acho que o cinema tem esse papel – criar espaço para refletirmos juntos.»

Um thriller/drama com impacto social

O filme, classificado como thriller/drama português, mergulha em temas como sexualidade, consentimento e abuso, tendo sido inspirado em conversas reais com a APAV e a Polícia Judiciária. Desde o início da sua divulgação, DOLO já ultrapassou 1 milhão de visualizações e conta com mais de 1000 comentários orgânicos nas redes sociais, mantendo uma média de 9,4/10 no IMDb.

Desde o final de 2024, o filme tem sido submetido a festivais de cinema, recebendo prémios e nomeações que reconhecem o trabalho e a dedicação investidos. Além disso, esteve pré-selecionado para os Prémios Sophia, da Academia Portuguesa de Cinema.

Cinema como ferramenta de consciencialização

A produção é totalmente independente, com apoio da Câmara Municipal de Cascais, e tem como objetivo transformar o cinema numa ferramenta de consciencialização social, mantendo um formato acessível a todos os públicos. Gonçalo Braga sublinha que divulgar o filme é apoiar não só o cinema português, mas também um jovem realizador a dar voz a histórias originais e socialmente relevantes.

Com DOLO, Gonçalo Braga consolida-se não apenas como ator, mas também como realizador comprometido em usar a arte cinematográfica para provocar reflexão e criar diálogo sobre temas urgentes da sociedade.

Recorde-se de uma cena do ator com a atriz Madalena Aragão em Morangos com Açúcar: 

