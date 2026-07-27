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Madalena Aragão e não só. Mulheres de futebolistas roubam atenções no casamento de Gonçalo Ramos

  • Há 43 min
Madalena Aragão e não só. Mulheres de futebolistas roubam atenções no casamento de Gonçalo Ramos - TVI

O casamento de Gonçalo Ramos e Margarida Amaral Domingues foi uma festa de arromba e contou com a presença de muitos futebolistas, acompanhados das mulheres. Madalena Aragão foi uma das convidadas em grande destaque

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Gonçalo Ramos e Margarida Amaral Domingues casaram-se este sábado, dia 25 de julho. A festa reuniu no Algarve, em Vila Nova de Cacela, muitas caras conhecidas e, claro, vários craques do mundo do futebol. João Neves foi acompanhado pela atriz Madalena Aragão. Mas não foi o único a levar a sua ‘cara metade’.

Diogo Dalot brilhou ao lado de Cláudia Pinto Lopes, Vitinha ao lado de Tatiana Rendeiro Torres e Nuno Mendes ao lado de Tatyta Silva.

Percorra a galeria e veja as fotos de alguns dos convidados mais ilustres deste casamento, assim como várias imagens da noiva e de alguns detalhes do grande dia. 

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