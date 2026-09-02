Morreu um dos rostos mais respeitados das novelas brasileiras. Público português recorda-o de “Rainha da Sucata” e “Ouro Verde”

Gracindo Júnior, um dos nomes mais acarinhados da televisão brasileira, morreu aos 83 anos. A notícia foi confirmada pela família e gerou uma onda de homenagens de colegas, amigos e admiradores que acompanharam uma carreira construída ao longo de mais de seis décadas.

Nascido no Rio de Janeiro, em 1943, Gracindo Júnior, nome artístico de Epaminondas Xavier Gracindo, cresceu ligado ao universo das artes. Filho do consagrado ator Paulo Gracindo, construiu um percurso próprio no teatro, rádio, cinema e televisão, tornando-se uma figura incontornável da dramaturgia brasileira. Participou nos primeiros anos da TV Globo e integrou dezenas de produções que marcaram várias gerações de espectadores.

Ao longo da carreira, somou participações em novelas de enorme sucesso, entre elas "O Bem-Amado", "O Casarão", "Dona Beija", "O Salvador da Pátria", "Rainha da Sucata", "Explode Coração" e "Celebridade". Em Portugal, voltou a aproximar-se do público ao integrar o elenco de "Ouro Verde", novela da TVI exibida em 2017, onde interpretou Januário.

Além da representação, destacou-se também como realizador e diretor televisivo. Trabalhou em projetos emblemáticos da televisão brasileira e teve igualmente uma passagem por Portugal durante a década de 70, período em que desenvolveu trabalhos ligados ao teatro.

Nas redes sociais multiplicam-se as mensagens de despedida. Entre elas está a do filho, Pedro Gracindo, que recordou o legado deixado pelo pai através de uma homenagem emocionada. Também colegas de profissão evocaram o talento, a generosidade e a influência de Gracindo Júnior no meio artístico.

Casado há mais de cinco décadas com Daisy Poli, o ator deixa filhos, netos e uma carreira que atravessou gerações. O seu nome permanecerá associado a algumas das novelas mais populares da história da televisão brasileira e à memória de milhões de espectadores, incluindo muitos portugueses.