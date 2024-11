Quase a dar à luz, Rita Pereira lança desafio ao companheiro e ao filho: «Não quero brincar mais»

Este domingo, 3 de novembro de 2024, Rita Pereira propôs que Guillaume Lalung e Lonô andassem com uma 'barriga de grávida', durante vinte minutos.

«Quase a chegar ao fim desta barriga, decidi propor ao @lal1 e ao Lonô viverem 20mn de barriga e fazerem algumas das situações básicas nas quais as grávidas sentem dificuldade», começou por contar.

Apesar de pai e filho terem começado bem o desafio, o fim já não foi bem assim, tal como explica a atriz: «Foi só rir. Começaram todos contentinhos a dançar até que chegaram à parte de levantar do chão, ou do sofá, tão simples quanto isso. Depois do sofá o Guillaume disse: tá bom, já percebi, não quero brincar mais».

O resultado foi épico:

Recorde-se que a artista já revelou o sexo do segundo filho.