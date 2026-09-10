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São cinco irmãos, fazem sucesso nas redes e já chegaram à televisão: conheça os Guanilho

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 14min
São cinco irmãos, fazem sucesso nas redes e já chegaram à televisão: conheça os Guanilho - TVI

São 5 irmãos e todos são um sucesso nas redes sociais, mas também na televisão. Eis a família Guanilho

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Luísa Guanilho, conhecida como Luisinha, e Madalena Guanilho são provavelmente os nomes mais conhecidos da família, mas o fenómeno nas redes sociais vai muito além das duas jovens atrizes, que já fizeram parte de produções da TVI.

Ao todo, os cinco irmãos conquistam milhares de seguidores com os vídeos, desafios e momentos do quotidiano que partilham online, tornando a família Guanilho num verdadeiro sucesso nas plataformas digitais.

Entre TikTok e Instagram, LuísaTeresinha, Tata e os irmãos Maria da Paz (Pazinha) e protagonizam conteúdos que despertam a curiosidade e o carinho de milhares de seguidores. Juntos, tornaram-se conhecidos nas redes sociais, onde mostram regularmente momentos em família, brincadeiras, desafios e algumas das tendências que vão surgindo nas plataformas.

Apesar de todos terem conquistado visibilidade online, Madalena e Luísa têm ainda um percurso ligado à televisão. As duas irmãs fizeram parte do elenco da novela Queridos Papás, da TVI, onde interpretaram as filhas de Simão, personagem vivida por Pedro Sousa.

Mas o percurso de Luísa Guanilho na televisão começou ainda antes de Queridos Papás. Nascida em 2014, a jovem atriz integrou também o elenco da novela Bem me Quer, dando desde cedo os primeiros passos no mundo da representação.

Percorra a galeria e fique a conhecer estes cinco irmãos.

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