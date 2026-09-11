Seja o primeiro a saber o que vai acontecer em «Coração de Mãe»: Guga é esfaqueado na prisão e Linda entra em desespero

Há um momento marcante que está prestes a acontecer na novela «Coração de Mãe» e que promete deixar o espectador colado ao ecrã. Guga (Bruno Rodrigues) vai ser esfaqueado na prisão, ficar entre a vida e a morte. O momento acontece, precisamente, quando a namorada Chica (Raquel Cabaço Pereira) está a ouvir o bebé de ambos na ecografia. Linda (Joana Solnado), a mãe de Guga, vai entrar em desespero.

Veja as imagens em exclusivo e saiba, em primeira mão, o que vai acontecer na próxima semana, em Coração de Mãe:

Guga espera por Chica, mas acaba por assistir a uma discussão entre outro casal de visitantes que desperta memórias violentas do passado dos pais. Tomado pelo trauma e tentando proteger a mulher ameaçada, intervém numa luta e acaba esfaqueado, caindo gravemente ferido no chão enquanto os batimentos do bebé continuam a ouvir-se.

Guga chega ao hospital em estado crítico após a facada na prisão. Os bombeiros explicam a gravidade dos ferimentos e Hélder é impedido de o acompanhar para o bloco operatório, ficando angustiado sem notícias.

Bento aparece inesperadamente em casa de Linda e tenta aproximar-se emocionalmente dela. A conversa é interrompida quando Hélder chega ensanguentado e revela que Guga foi esfaqueado e está entre a vida e a morte. Linda entra em desespero.

Linda chega em pânico ao hospital à procura de notícias sobre Guga. Bento acompanha-a e assume a comunicação com a rececionista, enquanto Linda tenta desesperadamente encontrar respostas.