Amor à Prova: Conheça Afonso, o homem que tem ocultado uma verdade devastadora em toda a sua vida

  • TVI Novelas
  • Hoje às 14:33
Amor à Prova: Conheça Afonso, o homem que tem ocultado uma verdade devastadora em toda a sua vida - TVI

Um acontecimento inesperado deixará a verdade à tona.

Em «Amor à Prova», Guilherme Filipe veste a pele de Afonso.

Afonso fez uma longa carreira como juiz. Temido pela sua dureza extrema, educou o filho, Tomás, com a mesma rigidez. Viúvo e já reformado, mantém o comportamento inflexível com o neto, Nico. A descoberta de uma grave doença da criança desmonta uma parte da sua couraça. Diante da busca por um doador de medula, Afonso vive um enorme conflito interno: revelar a identidade dos pais biológicos do neto e pôr em risco dois segredos que abalarão a imagem impoluta que construiu durante toda a vida. Tenta salvar o neto sem se expor, mas um inesperado diagnóstico de Alzheimer fá-lo-á partilhar perigosos fragmentos do seu passado. Os mesmos darão pistas ao seu grande amigo e médico, David, que iniciará o caminho da descoberta de uma verdade devastadora.

