Da realidade para a ficção: Guilherme Filipe, Afonso de «Amor à Prova», viveu de perto uma situação de demência

Vem aí em «Amor à Prova»: Estado de saúde de Afonso chega a um ponto crítico

A novela “Amor à Prova” tem conquistado o público não só pela intensidade das suas histórias, mas também pela forma sensível como aborda temas atuais. Um dos enredos mais marcantes gira em torno da personagem Afonso, interpretada por Guilherme Filipe, um ex-juiz conhecido pela sua rigidez que enfrenta um diagnóstico de Alzheimer, dando origem a um profundo conflito familiar.

Ao lado deste núcleo, surge também Carlos Félix, na pele de João Boaventura, que acompanha de perto esta história tão real e que afeta tantas pessoas. Fora da ficção, os dois atores decidiram levar o tema ainda mais longe, partilhando um vídeo nas redes sociais onde falam abertamente sobre o Alzheimer, não só enquanto intérpretes, mas também enquanto pessoas.

Foi Carlos Félix quem lançou o ponto de partida da conversa, ao recordar a experiência pessoal do colega: «Queria falar um bocadinho contigo porque interpretaste o Afonso, mas tu tiveste uma experiência com a tua mãe.» A partir daí, Guilherme Filipe revelou um lado mais íntimo da sua vida, explicando que a mãe não sofria exatamente de Alzheimer, mas de demência.

“Não era propriamente Alzheimer, era demência, que tem muito a ver com o Alzheimer”, esclareceu o ator, sublinhando que muitas destas doenças são complexas e nem sempre fáceis de distinguir. Ainda assim, destacou a importância de se falar sobre o tema, especialmente através da ficção.

Para os atores, a novela desempenha também um papel educativo. “A novela é uma forma de alertar e educar o público”, referiu, acrescentando que estas histórias ajudam a criar consciência e empatia. Essa, aliás, é vista como uma das principais responsabilidades de quem representa: emocionar e aproximar o espectador da realidade.

A conversa ganhou ainda mais relevância ao abordar dados concretos: em Portugal, mais de 200 mil pessoas vivem com demência, uma realidade que afeta profundamente famílias inteiras. Guilherme Filipe partilhou, inclusive, a dificuldade de lidar com a doença de um familiar próximo, destacando o impacto emocional que recai sobre os cuidadores.

Um dos pontos mais importantes sublinhados foi que o Alzheimer não é apenas perda de memória, mas uma condição muito mais abrangente, que altera comportamentos, rotinas e relações. O ator alertou também para o facto de os sintomas poderem surgir até 15 ou 20 anos antes do diagnóstico, reforçando a importância de cuidar da saúde mental ao longo da vida.

Questões como o stress, o sedentarismo e o ritmo acelerado da sociedade atual foram igualmente apontadas como fatores que podem influenciar o aparecimento da doença. Em contrapartida, estimular o cérebro com atividades simples, como palavras cruzadas ou jogos de lógica, pode ser uma forma de prevenção.

Na descrição do vídeo, Carlos Félix destacou a importância destas partilhas, escrevendo: «Fazer ficção é também falar sobre temas pertinentes. Se te revês nesta história ou se alguém próximo está a passar pelo mesmo, não estás sozinho.» O ator fez ainda referência ao trabalho da associação Alzheimer Portugal, que presta apoio a doentes e famílias em todo o país.

A publicação gerou uma forte reação nas redes sociais, com inúmeros elogios ao trabalho dos atores e à forma como a novela tem abordado o tema. Comentários como “Amo toda a novela, mas este núcleo é emocionante” ou “Parabéns, dois seres humanos incríveis” mostram o impacto junto do público.

Com esta abordagem, “Amor à Prova” afirma-se como muito mais do que entretenimento, tornando-se uma ferramenta de sensibilização para uma realidade que continua a afetar milhares de famílias portuguesas.