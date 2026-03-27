Vem aí em «Amor à Prova»: Afonso é internado

Em «Amor à Prova», Carlos (Rodrigo Trindade) encontra-se com Lucas, falam sobre apostas e os skills de Lucas enquanto pirata informático. Carlos pergunta a Lucas se consegue aumentar o número de seguidores de uma página e Lucas diz que é muito fácil. Carlos pergunta se a pessoa tem como descobrir que os seguidores foram comprados.

Amália (Ana Guiomar) faz um direto onde promove um faqueiro, mas a maior parte dos comentários é sobre os enjoos dela e a possibilidade de estar grávida. David (Diogo Amaral) chega e conta que Afonso (Guilherme Filipe) ficou internado, mas Amália diz que não quer saber dos problemas da família

De relembrar que Afonso sofre de Alzheimer e está cada vez pior: