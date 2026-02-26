Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Doença de Afonso não tem cura

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:02
Vem aí em «Amor à Prova»: Doença de Afonso não tem cura

Chega o diagnóstico final e as notícias são más. Saiba que doença é.

Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) e Afonso (Guilherme Filipe) esperam pelo resultado do exame. Afonso diz que tem o direito de receber a informação a sós, mas Tomás acha que também tem o direito de saber que problema o pai tem. David (Diogo Amaral) chega com os resultados e eles perguntam o que Afonso tem afinal.

David já revelou que doença Afonso tem e diz que apesar de não ter cura, há procedimentos que ajudam a travar a progressão da mesma. David diz que usar uma pulseira com GPS não é suficiente e Afonso pergunta o que mais é necessário.

 Tomás conta a Alice (Mafalda Marafusta) que o pai tem Alzheimer e não vai poder continuar a morar sozinho. Alice diz logo que pode ir morar com eles, mas Tomás não a quer sobrecarregar. Além disso, lembra-se bem do inferno que era morar com ele. Alice diz que vão enfrentar aquele problema juntos. Tomás diz que ela não vai poder continuar na taqueria.

Recorde-se que David já tinha deixado um alerta do que poderia ser:

