Vem aí em «Amor à Prova»: Saúde de Afonso preocupa Tomás e David

Em «Amor à Prova», Afonso (Guilherme Filipe) insiste em ver Nico (Salvador Biernat) e Tomás (João Jesus) começa a ficar preocupado. Tomás lembra que Nico está internado há alguns dias e que até o impediu de entrar no quarto dele. Afonso lembra-se e finge ter sido apenas um lapso de memória. Tomás liga a David (Diogo Amaral) e pede-lhe para vir a sua causa com urgência, por causa de Afonso.

Tomás bebe café com Afonso, para o prender ali. Afonso diz que se Nico está na clínica, então vai lá visitá-lo. Tomás improvisa e pede a Olga para trazer os biscoitos que Afonso adora. David chega e finge surpresa por ver Afonso ali. Tomás conta-lhe, em tom de brincadeira, que Afonso se esqueceu que Nico estava internado.

Tomás e David conversam com Afonso, tentando disfarçar a tensão. Tomás recorda o dia em que Afonso conheceu Nico, mas Afonso estranha aquela conversa e quer saber o que eles pretendem. Tomás não esconde que ficou preocupado pelo pai não se lembrar que Nico está internado e David insiste para que Afonso faça mais exames.

