Exclusivo: Guilhermina regressa com o segredo que vai abalar a família Terra Forte

Em «Terra Forte», Sónia (Mafalda Tavares) e Moreira preparam o Ninho para a festa de anos de Delfina (Elsa Galvão). Sónia (Mafalda Tavares) nega a Moreira já ter falado com Guilhermina sobre o seu passado, mas ir espremê-la até ela contar a verdade. Delfina (Elsa Galvão) entra e fica irritada a dizer não querer festa de anos nenhuma, mas acaba por sorrir por Rufino (Vítor Norte) lhe oferecer flores. Delfina (Elsa Galvão) diz não aguentar mais a presença de Guilhermina na sua casa. Sónia (Mafalda Tavares) diz insinuadora a Rufino (Vítor Norte) saber por que Delfina (Elsa Galvão) quer que Guilhermina se vá embora, Rufino (Vítor Norte) ignora.
Guilhermina entra a queixar-se a dizer que Delfina (Elsa Galvão) lhe pôs alguma coisa no chá ontem para a deixar a dormir. Guilhermina desconfia que Delfina (Elsa Galvão) tentou prejudicá-la e não acredita que o pó fosse apenas adoçante. Sónia (Mafalda Tavares) confronta a tia sobre o real motivo da sua vinda e pressiona-a para revelar a verdade sobre as suas origens. Guilhermina esquiva-se. Guilhermina somente revela a Sónia (Mafalda Tavares) que Delfina (Elsa Galvão) foi forçada a entregar a filha, ou caso contrário ela morreria, não confirmando se isso foi feito por Manuel. Guilhermina diz com ar vingativo a Sónia (Mafalda Tavares) e Moreira que o momento certo para revelar tudo será na própria da festa de anos de Delfina (Elsa Galvão), saindo. Sónia (Mafalda Tavares) e Moreira pensam apreensivos no que poderá vir aí.
Susette (Inês Faria) chega ao Ninho, que já está pronto para a festa de anos de Delfina (Elsa Galvão). Sónia (Mafalda Tavares) diz a Susette (Inês Faria) correrem o risco de a própria aniversariante não comparecer por ela estar furiosa por Guilherminha estar ali, concordando que ela está mesmo a esconder alguma coisa sobre Sónia (Mafalda Tavares). Susette (Inês Faria) volta do interior a dizer a Sónia (Mafalda Tavares) e Moreira que Delfina (Elsa Galvão) está mesmo a fazer finca-pé em não estar presente na festa de anos, comentando que ela ter tentado adormecer Guilhermina significa que ela está mesmo com medo do que a irmã sabe sobre ela. Flor (Benedita Pereira) chega com Rosa Maria (Custódia Gallego), com ambas a reparar como Susette (Inês Faria) anda mais bem arranjada. Gulhermina entra com Ângela. Rosa Maria (Custódia Gallego) e Flor (Benedita Pereira) ficam surpresas de a ver ali. Guilhermina fica surpresa por ver ali Rosa Maria (Custódia Gallego) e Flor (Benedita Pereira), dizendo a Sónia (Mafalda Tavares) já ter percebido muito bem o que ela está a fazer, dizendo ir colaborar para que seja revelada toda a verdade. Guilhermina diz a Rosa Maria (Custódia Gallego) e Flor (Benedita Pereira) para não se irem logo embora da festa por ir haver ali novidades surpreendentes. Moreira diz já estar noivo de Sónia (Mafalda Tavares), que o olha incomodada. Delfina (Elsa Galvão) vem do interior com Rufino (Vítor Norte), muito contrariada. Guilhermina sorri em desafio para Delfina (Elsa Galvão), que está cada vez mais tensa. Delfina (Elsa Galvão) tenta acabar depressa com aquela festa, mas Guilhermina anuncia ter um discurso importante para fazer, sendo muito bom que Rosa Maria (Custódia Gallego) e Flor (Benedita Pereira) estejam presentes, revelando que Manuel (António Capelo) é avô de Sónia (Mafalda Tavares).
Todos estacam confusos e surpresos. Delfina (Elsa Galvão) tenta calar Guilherminha a dizer que a irmã não está bem e não sabe o que diz, mas Guilhermina prossegue a dizer que Delfina (Elsa Galvão) se envolveu com Manuel (António Capelo) ainda antes de ele ser dono da Açoreana, e Sónia (Mafalda Tavares) é mesmo neta dele. Guilhermina diz ter trazido consigo Ângela para comprovar o que diz, contando que ela era telefonista na empresa e apanhou muitas conversas entre eles. Delfina (Elsa Galvão) esboça ar cada vez mais encurralado. Rufino (Vítor Norte) tenta acabar com a conversa dizendo a todos para se divertirem e para a banda começar a tocar. Guilherminha e Ângela ignoram, com Ângela a contar que Manuel (António Capelo) engravidou Delfina (Elsa Galvão) e a obrigou a dar a filha a outro homem, que assumiu o lugar de pai dela, e Rufino (Vítor Norte) foi cúmplice de Manuel (António Capelo) em tudo aquilo. Todos estão em choque com as revelações de Guilhermina sobre Delfina (Elsa Galvão), que pede arrasada a Rufino (Vítor Norte) que a ajude a acabar com aquela festa. Rosa Maria (Custódia Gallego) sai disparada, Flor (Benedita Pereira) vai atrás dela. Guilhermina lança olhares vitoriosos a Delfina (Elsa Galvão).
Guilhermina continua a atacar Delfina (Elsa Galvão), insinuando que ela pode ter recebido dinheiro de Manuel (António Capelo) para ficar sem a filha, e somente acabou por criar Sónia (Mafalda Tavares) forçada por ele. Sónia (Mafalda Tavares) confronta Delfina (Elsa Galvão), que a acusa de somente ter feito tudo aquilo por estar interessada na fortuna dos Terra Forte. Delfina (Elsa Galvão) defende-se a Sónia (Mafalda Tavares) que nunca quis ficar sem a sua filha, mas foi forçada por Manuel (António Capelo) a fazê-lo, tendo sido Rufino (Vítor Norte) quem conseguiu convencer Manuel (António Capelo) a não matar a sua própria filha e aceitasse que ela fosse levada para longe. Sónia (Mafalda Tavares) e também Susette (Inês Faria) permanecem chocadas com Delfina (Elsa Galvão), saindo com Moreira. Delfina (Elsa Galvão) e Guilhermina ficam a olhar-se ferinas sob o olhar apreensivo de Rufino (Vítor Norte). Delfina (Elsa Galvão) e Guilhermina continuam a discutir furiosas, com Guilhermina a acusar Delfina (Elsa Galvão) de sempre ter tido inveja dela, dizendo que tanto Manuel (António Capelo) como Rufino (Vítor Norte) tentaram ter alguma coisa com ela antes dela. Delfina (Elsa Galvão) riposta à irmã que ninguém quer saber dela, sendo por isso que agora é uma mulher só e abandonada por todos.
Guilhermina começa a sentir-se mal, caindo redonda no chão, acabando por morrer.
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